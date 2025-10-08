Util pentru pelerinii Sfintei Parascheva: Unde pot vedea rândul închinătorilor în timp real

Portalul Doxologia.ro și site-ul mmb.ro vin în întâmpinarea pelerinilor care așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Lungimea cozii de închinători poate fi verificată în timp real, prin Google Maps, accesând linkuri postate vizibil în cele două site-uri.

Acest serviciu este disponibil non-stop cu ajutorul voluntarilor implicați la evenimentele dedicate hramului.

Miercuri, 8 octombrie, la ora 15.00, rândul ajungea la stâlpul 2, pe strada Cantacuzino.

Iată cum poți verifica:

De pe telefonul mobil

Pașii de pe Doxologia.ro

Pasul 1

Click în partea de jos a ecranului, unde scrie cu alb pe fundal roșu „Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași”:

Pasul 2

Scroll down până la scrisul roșu pe fundal alb „Vezi locația în timp real”, marcat și prin iconul de locație Google:

Pasul 3

Se va deschide informația dorită actualizată în timp real în Google Maps:

Pașii de pe mmb.ro

Pașii sunt similari și pentru mmb.ro, doar că sari peste Pasul 1 și începi direct cu Pasul 2: scroll down până la scrisul roșu pe fundal alb „Vezi locația în timp real”:

De pe desktop

Pașii sunt identici, doar că plasarea bannerului pe fundal roșu de pe Doxologia.ro, pe care scrie „Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași”, este puțin diferită, în colțul din dreapta jos.

Deoarece linkul de accesare a locației se regenerează după un timp, organizatorii le recomandă pelerinilor să acceseze secțiunile dedicate hramului intrând pe portalul doxologia.ro sau pe site-ul Arhiepiscopiei Iașilor, mmb.ro, conform imaginilor de mai sus.

Butonul locației îi va redirecționa automat către un Pin Google Maps.

Numere de telefon pentru pelerini

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie.

Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont în permanență de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, miercuri, până la ora 23.00, județul Iași se află sub cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.