Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat Mitropolit al Basarabiei la Chișinău: Program

Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, duminică, la Chișinău.

Citește mai mult.

Bucureștenii sunt invitați la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale

Bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie.

Citește mai mult.

Hramul Catredralei din Huși: Suntem chemați, asemenea Sfintei Chiriachi, să-L iubim pe Cel care ne-a iubit până la capăt

„Suntem chemați, asemenea Sfintei Chiriachi, să-L iubim pe Cel care ne-a iubit până la capăt”, a subliniat marți Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord la hramul Catredralei Episcopale din Huși.

Citește mai mult.

Primii absolvenți ai Liceului N. Steinhardt au dat Bacul. Ana Iordan, cu media 10, spune că Hristos e un Prieten real

La examenul de Bacalaureat din acest an, Ana Iordan, elevă a Liceului „Nicolae Steinhardt” din București, a obținut una dintre cele 12 medii de 10 pe Capitală. Astfel, chiar la prima sa generație de absolvenți care dau Bacul, instituția se remarcă drept unicul liceu privat din București cu o astfel de performanță.

Citește mai mult.

Fiideajutor.ro sprijină electrificarea unei biserici botoșănene

Platforma Fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei sprijină electrificarea noii biserici a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Rediu, județul Botoșani.

Citește mai mult.