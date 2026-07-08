Hramul Catredralei din Huși: Suntem chemați, asemenea Sfintei Chiriachi, să-L iubim pe Cel care ne-a iubit până la capăt

„Suntem chemați, asemenea Sfintei Chiriachi, să-L iubim pe Cel care ne-a iubit până la capăt”, a subliniat marți Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord la hramul Catredralei Episcopale din Huși.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Episcopii Ignatie al Hușilor și Nectarie al Irlandei și Islandei și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Pornind de la exemplul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, ocrotitoarea lăcașului de cult din Huși, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat actualitatea mărturisirii credinței: „Să devenim lumină într-o lume cuprinsă de întuneric”.

„Evanghelia ne arată taina mărturisirii lui Dumnezeu într-o lume pecetluită de păcat și decădere, pecetluită de neputințe, care își caută sensul și în care parcă fiecare generație repetă greșelile celor care au fost mai înainte”.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că „fiecare este binecuvântat cu o cruce”, iar încercările vieții pot deveni cale spre apropierea de Dumnezeu atunci când sunt purtate cu credință: „Învățăm, de la Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, să îmbrățișăm taina suferinței, să nu fugim de ceea ce Domnul ne-a rânduit să purtăm în această viață”.

Mărturisirea credinței prin iubire și bunătate

Arhiepiscopul Atanasie i-a îndemnat pe credincioși să cultive bunătatea și să renunțe la judecarea aproapelui: „Într-o societate care nu ne mai cere astăzi să ne dăm viața, mărturisirea înseamnă să renunțăm la cele rele, la faptele pe care Domnul a arătat că ne despart de Împărăție”.

„Să fim buni cu cei din jurul nostru, să devenim o prezență vindecătoare într-o societate care nu face altceva decât să îi judece pe toți”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Dacă nu știm să aducem soluții, măcar să nu osândim. Dacă nu știm să dăruim, măcar să nu luăm. Dacă nu știm să iubim, măcar să prețuim cât de puțin. Aceasta ne învață Sfântul Isaac Sirul în Cuvintele ascetice”.

Sărbătoarea Duminicii

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat semnificația numelui Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, evocând o expresie care descrie oamenii cu suflet ales.

„Numele său provine din limba greacă și înseamnă Duminică. Un mare om de cultură a moșit o expresie foarte frumoasă: despre oamenii buni, foarte frumoși la suflet și înțelepți se spune că sunt ca o duminică – ești o duminică de om. Așa îmi doresc să fim cu toții”.

„Noi asociem duminica cu credința în Dumnezeu, cu întâlnirea cu El, cu participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. De asemenea, o asociem cu liniștea și siguranța pe care le trăim alături de cei dragi”, a mai spus Preasfinția Sa.

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în slujirea Bisericii, Episcopul Hușilor i-a oferit părintelui arhidiacon Paul Loghin, din cadrul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, Crucea eparhială „Episcopul Grigorie Leu”.

Foto credit: Episcopia Hușilor