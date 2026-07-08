Fiideajutor.ro sprijină electrificarea unei biserici botoșănene

Platforma Fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei sprijină electrificarea noii biserici a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Rediu, județul Botoșani.

Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în anul 2018. Construcția a fost sprijinită prin trei finanțări acordate de Secretariatul de Stat pentru Culte și prin contribuțiile credincioșilor.

Noua biserică este acoperită și tencuită la exterior, iar ferestrele și ușile au fost montate. După realizarea instalației electrice, lucrările vor continua cu sistemul de încălzire, tencuiala interioară și pictura.

Pentru continuarea lucrărilor este necesară suma de 50.000 de lei, care va acoperi racordarea lăcașului de cult la rețeaua electrică și montarea instalației interioare.

De ce este nevoie de o nouă biserică?

În prezent, credincioșii participă la slujbe într-o biserică veche, construită din vălătuci și afectată de alunecările de teren.

Etapa actuală a lucrărilor presupune instalarea unui cablu subteran între rețeaua electrică și biserică, precum și montarea cablajului, a dozelor și a tabloului electric, potrivit proiectului tehnic.

Donațiile se pot face cu mențiunea „LUMINĂ”:

Online, pe site;

Prin Donorbox;

Sau prin transfer bancar:

RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064

EUR: RO70 BACX 0000 0030 1057 8066

USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067

Fiideajutor.ro este platforma de sprijin a proiectelor desfășurate în micile comunitățile din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Foto credit: Fiideajutor.ro