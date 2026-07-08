Bucureștenii sunt invitați la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale

Bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie.

Programul hramului va debuta sâmbătă dimineață, în ajunul sărbătorii, cu Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița, oficiat de la ora 08:00. Slujba va fi urmată de Sfânta Liturghie și Parastas. De la ora 17:00, vor fi săvârșite Vecernia, Litia și Utrenia.

Duminică, programul liturgic va începe cu Slujba de sfinţire a apei și va continua cu Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa.

Sfânta Liturghie de hram va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la ora 18:00 va fi săvârșit Paraclisul Icoanei Maicii Domnului Prodromița.

Lăcașul de cult deține în patrimoniul său o copie a Icoanei Maicii Domnului Prodomița și un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, sărbătorit în data de 13 noiembrie.

Celelalte hramuri ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt: Învierea Domnului (hramul principal) și Sfântul Ioan Gură de Aur.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro