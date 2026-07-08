Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat Mitropolit al Basarabiei la Chișinău: Program

Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, duminică, la Chișinău.

Momentul va fi marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii, de la ora 08:30, la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Capitala Republicii Moldova.

Slujba va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhii Sinodului Mitropoliei Basarabiei și alți ierarhi și clerici din Patriarhia Română.

La acest moment sunt așteptați să participe reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor publice și ai societății civile, precum și numeroși credincioși.

„Adresăm tuturor clericilor, monahilor, monahiilor și credincioșilor invitația de a participa la acest moment de înaltă încărcătură duhovnicească și istorică, pentru a înălța împreună rugăciuni către Dumnezeu și a cere binecuvântarea Sa asupra slujirii noului Întâistătător”, transmite Mitropolia Basarabiei.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a fost ales în demnitatea de Mitropolit al Basarabiei de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 2 iulie.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci