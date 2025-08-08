Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Mii de pelerini, în rugăciune, la proclamarea locală a Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria

Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa a avut loc în data de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. Doi dintre cei mai mari duhovnici ai secolului al XX-lea au fost cinstiți de peste 20.000 de pelerini din țară și din străinătate.

Citește mai mult.

Patriarhul Daniel, mesaj la proclamarea de la Sihăstria: Sf. Paisie și Cleopa, doi stâlpi de lumină între munţi şi cer

Patriarhul Daniel a transmis, joi, 7 august, un mesaj la proclamarea canonizării locale de la Mănăstirea Sihăstria, prin care i-a numit pe Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa „doi stâlpi de lumină între munţi şi cer”.

Citește mai mult.

Pelerini din toată țara au venit pe muntele supranumit „Taborul românesc” pentru a sărbători Schimbarea la Față a Domnului

Pelerini din toată țara au venit pe Muntele Ceahlău (județul Neamț) pentru a participa, miercuri, la sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, hramul mănăstirii situate la cota 1.800.

Citește mai mult.

La un secol de la întemeiere, Schitul Păltiniș a primit hramul Sf. Arsenie de la Prislop

Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului și Buna Vestire” din staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, a primit a un nou ocrotitor, pe Sfântul Arsenie de la Prislop.

Citește mai mult.

Recunoștință și credință: Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a sărbătorit hramul capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a celebrat unul dintre hramurile capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești, marți, în ajunul praznicului Schimbării la Față a Domnului.

Citește mai mult.