Pelerini din toată țara au venit pe muntele supranumit „Taborul românesc” pentru a sărbători Schimbarea la Față a Domnului

Pelerini din toată țara au venit pe Muntele Ceahlău (județul Neamț) pentru a participa, miercuri, la sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, hramul mănăstirii situate la cota 1.800.

Închinătorii au sosit la așezământul monahal încă de marți seară, pentru a participa la slujba de Priveghere, notează Doxologia.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

În cuvântul său, ierarhul a explicat că pelerinii au făcut acest urcuș duhovnicesc pentru a trăi măcar o parte din bucuria pe care sfinții apostoli au experimentat-o la Schimbarea la față a Domnului.

Să-L facem cunoscut până la marginile lumii

„Am urcat și în acest an, împreună, aici, pe Taborul românesc, pe Muntele Ceahlău, unde, de mai mulți ani, există această mănăstire, iar pelerinii din toată țara, ba chiar și de dincolo de granițele ei, vin aici, la sărbătoarea Schimbării la Față, pentru a trăi acea bucurie pe care au simțit-o apostolii la Schimbarea la Față a Domnului”.

„Vin aici, pe Ceahlău, pentru a se osteni puțin, pentru a se detașa de grija cea lumească și pentru a-și înălța mintea la Dumnezeu, pentru a se apropia de El, precum zice psalmistul: La munte fugi, suflete al meu!”, a spus PS Veniamin.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să mărturisească „Harul și puterea Lui Hristos” și „să-L facem cunoscut până la marginile lumii”.

Foto credit: Lucian Ducan / Doxologia