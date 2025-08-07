La un secol de la întemeiere, Schitul Păltiniș a primit hramul Sf. Arsenie de la Prislop

Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului și Buna Vestire” din staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, a primit a un nou ocrotitor, pe Sfântul Arsenie de la Prislop.

Noul hram a fost acordat de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, care a oficiat miercuri Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii patronale a așezământului monahal.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat motivul arătării Luminii dumnezeieşti către ucenici înainte de Pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos.

„Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a luat pe trei dintre ucenicii Săi, S-a retras în munte şi acolo le-a arătat lor că este cu adevărat Dumnezeu. El a dovedit prin toată activitatea Sa, prin cuvânt, prin fapte şi prin minuni, că nu şi-a dorit publicitate, pentru că le-a spus atâtor oameni vindecaţi de El să nu spună nimic”.

Mitropolitul Laurențiu a explicat că lumina strălucitoare cu care era înveșmântat Mântuitorului Iisus Hristos provenea din interiorul Său.

„Lumina care a ieşit din interiorul Său şi a îmbrăcat hainele Lui, încât ucenicii nu L-au putut privi şi s-au aruncat cu faţa la pământ, n-a fost o Lumină din exterior, n-a venit o flacără din ceruri ca să-L lumineze pe El, ci S-a manifestat din interior spre exterior, spre ucenicii care aveau să înţeleagă mai apoi Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos”.

„Şi pentru ca ei să înţeleagă ceea ce nu au putut vedea, în norul acesta de Lumină s-a auzit un glas, glasul pe care l-a mai auzit şi Ioan Botezătorul şi cei care au fost de faţă la Botezul Domnului în râul Iordan: Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru care am binevoit. Pe aceasta să-L ascultaţi!”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfintitul Părinte Laurențiu a săvârșit un parastas la 70 de ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Nicolae Bălan.

Sf. Arsenie de la Prislop

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop s-a născut în data de 29 septembrie 1910, la Vața de Sus, în Hunedoara. A studiat la Liceul „Avram Iancu” din Brad și la Academia Teologică din Sibiu, iar ulterior a fost bursier al Mitropolitului Nicolae Bălan, urmând cursuri la Institutul de Arte Frumoase și Facultatea de Medicină din București.

A tradus „Scara dumnezeiescului urcuș” a Sfântului Ioan Scărarul și a fost hirotonit diacon și preot, devenind stareț la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus.

La scurt timp, a fost transferat la Mănăstirea Prislop, unde a devenit stareț și mai târziu duhovnic. După o perioadă de pribegie, în care a lucrat ca pictor bisericesc, a slujit la Mănăstirea Sinaia. A trecut la cele veșnice în data de 28 noiembrie 1989.

A fost înmormântat la Mănăstirea Prislop, unde astăzi se adună mii de credincioși care-l roagă să mijlocească în fața lui Dumnezeu pentru ei.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024, cu data de cinstire în ziua de 28 noiembrie.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu