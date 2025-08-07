Recunoștință și credință: Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a sărbătorit hramul capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a celebrat unul dintre hramurile capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești, marți, în ajunul praznicului Schimbării la Față a Domnului.

Evenimentul a inclus Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru eroii neamului. Au fost comemorate și membrele Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, care au contribuit la ridicarea monumentului istoric.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul”. La eveniment au participat membre ale Societății Femeilor Ortodoxe Române, conduse de Neluța-Mirela Furtună. O delegație din Episcopia de Bălți a fost prezentă, alături de autorități și copii în straie populare.

Potrivit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, IPS Ciprian a vorbit despre importanța mausoleului, simbol al jertfei din Primul Război Mondial. A subliniat rolul capelei ca loc de rugăciune și comuniune. De asemenea, a evocat viața Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, a cărui zi de prăznuire a fost chiar marți.

Moment artistic și omagiu adus eroilor

La final, elevii clasei I de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău au susținut un moment artistic. Sub îndrumarea învățătoarelor Viorica-Georgeta Țârdeanu și Elvira Sardaru, aceștia au interpretat cântece patriotice, în cinstea eroilor neamului.

Al doilea hram al Capelei este Învierea Domnului.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei