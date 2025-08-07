Mii de pelerini, în rugăciune, la proclamarea locală a Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria

Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa a avut loc în data de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. Doi dintre cei mai mari duhovnici ai secolului al XX-lea au fost cinstiți de peste 20.000 de pelerini din țară și din străinătate.

Evenimentul a coincis cu prăznuirea Sfintei Teodora de la Sihla și a început cu Sf. Liturghie oficiată de douăzeci și patru de ierarhi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Către Dumnezeu, semeni și noi înșine

După cititrea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a evocat propria sa experiență duhovnicească alături de cei doi sfinți. A amintit că Sf. Cuv. Paisie avea o viață sfântă, iar despre SF. Cuv. Cleopa a spus că era un pedagog și catehet desăvârșit, capabil să lumineze sufletele credincioșilor prin cuvintele sale.

„Părintele Paisie Olaru de atunci avea o viață sfântă. A tămăduit rănile sufletești la foarte, foarte multă lume, inclusiv mie. Eu vă spun că în momentul în care îmi citea rugăciunea de dezlegare simțeam că Duhul Sfânt efectiv lucrează. Era omul lui Dumnezeu, sfânt! Lucrurile pe care ți le spunea erau simple dar profunde”.

„În privința părintelui Cleopa, era pedagog desăvârșit, catehet desăvârșit. În fața chiliei părintelui Cleopa erau două șiruri de băncuțe, se așezau oamenii pe ele și le vorbea ore întregi și plecau acasă luminați”.

„Cred că importante sunt două învățături. Una: în viața aceasta călătorim printre două ziduri care ar trebui să fie frica de Dumnezeu și amintirea față de moarte. Dacă la ele ne gândim, suntem mult, mult mai buni. Și apoi un principiu de viață, se referea dânsul la cele trei direcții în care ar trebui să avem atenție: către Dumnezeu, către semenul nostru și către noi înșine”.

Harul de a se ruga pentru lume

La finalul Sf. Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a citit Tomosul Sinodal al proclamării locale a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

În cadrul proclamării, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Doi stâlpi de lumină între munți și cer, Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”.

Mesajul rostit de Mitropolitul Teofan a fost unul de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul celor doi sfinți, subliniind totodată transformarea lor lăuntrică prin har, care i-a ridicat din fire omenească la sfințenie și la o viață de rugăciune neîncetată.

„Au dobândit vederea duhovnicească asupra lucrurilor, oamenilor și evenimentelor. Au pătruns în firea lucrurilor sesizând adevărul, scrutând adâncurile pe care logica obişnuită, omenească, nu le poate sesiza. Au dobândit harul de a se ruga pentru întreaga lume, nemaifăcând deosebire între prieteni şi vrăjmaşi”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Au reorganizat mănăstiri

Arhim. Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria, a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântarea acestei zile istorice, în care a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. A subliniat că viața lor sfântă și cuvântul lor plin de har au inspirat și format generații de monahi, păstrând vie tradiția isihastă a Ortodoxiei românești.

„În perioada dictaturii comuniste, când multe mănăstiri erau închise, monahii și monahiile erau izgoniți din mănăstirile lor, credința era atacată în mod constant prin toate mijloacele propagandistice ale vremii, acești doi sfinți nu numai că au rămas neclintiți în credința lor, dar au reorganizat mănăstiri întregi, ce apoi au devenit la rândul lor fortărețe ale credinței și nevoinței monahale, au reîmprospătat tradiția de trăire monahală, atât printr-o trăire profundă și neînșelătoare, cât și prin cuvântul inspirat de Dumnezeu spus cu mult curaj, mai ales de Sfântul Cuvios Cleopa, dar și cu smerenie și simplitate de Sfântul Cuvios Paisie”.

„Noi, obștea mănăstirii Sihăstria, suntem recunoscători acestor sfinți pentru că au format generații de călugări și au lăsat o tradiție de trăire monahală transmisă din vremuri de demult și continuată până în prezent. În același timp suntem recunoscători față de ierarhii care au recomandat lucrarea de canonizare, primul dintre aceștia fiind Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care este fiu duhovnicesc al acestor Sfinți”, a conchis arhim. Arsenie Popa.

După Sfânta Liturghie, credincioșii s-au închinat la baldachinul special amenajat cu moaștele Sf. Cuv. Paisie și Cleopa.

Foto credit: Doxologia