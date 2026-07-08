Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române

Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins” a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române și va fi sărbătorită în data de 4 septembrie. Decizia a fost luată de Sfântul Sinod în ședința din data de 2 iulie.

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Relocare temporară: Unde vor găsi pelerinii moaștele Sf. Ioan cel Nou când vizitează Suceava

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că moaștele Sf. Ioan cel Nou au fost mutate din paraclisul Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” în clisiarnița aceluiași așezământ monahal.

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Sf. Filotimia și fiul ei, Sf. Dometie cel Milostiv, cinstiți prima dată împreună la Mănăstirea Râmeț

Mănăstirea Râmeț din județul Alba i-a cinstit pentru prima dată împreună pe cei doi sfinți recent canonizați – mamă și fiu – care au viețuit în această obște: Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț și Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

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Episcopul Australiei și Noii Zeelande a slujit la Mănăstirea Cernica

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov.

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Pacienții asigurați vor avea acces online la dosarul lor medical printr-o nouă platformă

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a transmis că, la finalul acestei veri, fiecare asigurat va avea acces la propriile informații medicale prin intermediul unui portal care se va intitula „e-Sănătatea Mea”.

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