Sf. Filotimia și fiul ei, Sf. Dometie cel Milostiv, cinstiți prima dată împreună la Mănăstirea Râmeț

Mănăstirea Râmeț din județul Alba i-a cinstit pentru prima dată împreună pe cei doi sfinți recent canonizați – mamă și fiu – care au viețuit în această obște: Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț și Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Moaștele celor doi sfinți se păstrează în biserica așezământului monahal, Sf. Dometie fiind canonizat în 2024, iar mama lui, Sf. Filotimia, în 2025.

A fost prima sărbătorire liturgică a sfintei recent înscrise în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, după recenta proclamare locală a canonizării sale, de sărbătoarea Sf. Ap. Petru și Pavel, hramul noii biserici a mănăstirii.

Programul liturgic a început duminică seară, cu slujba Privegherii, oficiată de un sobor de preoți condus de Protos. Ioanichie Pleșa, slujitor al Mănăstirii Râmeț.

A fost oficiată Vecernia Mare unită cu Litia și Utrenia, iar răspunsurile la strană au fost oferite de corul monahiilor din obște.

Procesiune cu moaștele și Liturghie

Luni dimineață, moaștele celor doi noi sfinți au fost purtate în procesiune de la Biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel” și până la baldachinul din proximitatea altarului de vară, unde au fost așezate spre cinstire.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul de vară al mănăstirii de un sobor condus de Arhim. Antonie Kătinean, duhovnicul Mănăstirii Râmeț.

În cuvântul de învățătură, părintele arhimandrit a subliniat că prima prăznuire comună a Sfinților Cuvioși Dometie și Filotimia reprezintă un moment de referință în istoria mănăstirii.

Dacă Sf. Dometie rămâne cunoscut drept unul dintre marii restauratori ai vieții monahale din Transilvania în perioada comunistă, Sf. Filotimia completează această mărturie prin exemplul unei mame care și-a sfințit viața în familie și apoi în monahism, arătând că drumul către Împărăția lui Dumnezeu poate fi parcurs prin credincioșie, răbdare și iubire jertfelnică, a spus Arhim. Antonie Kătinean.

La evenimentele liturgice au participat monahiile din obștea condusă de Stavrofora Apolinaria Barb, stareța mănăstirii, și numeroși pelerini din toate colțurile țării.

Despre cei doi sfinți

Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv, unul dintre marii părinți duhovnicești ai secolului XX, s-a născut la data de 13 octombrie 1924, în județul Buzău. A ajuns la Mănăstirea Râmeț în primăvara anului 1959, având ca scop dinamizarea viețuirii monahale și întărirea Ortodoxiei românești. A trecut la cele veșnice într-o zi de duminică: 6 iulie 1975.

Sf. Cuv. Filotimia, mama Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv, s-a născut în 30 aprilie 1896, priind numele de botez de Filofteia, s-a căsătorit la maturitate și a avut 12 copii. După moartea soțului, în 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea Mănăstirii Râmeț, fiind tunsă în monahism de fiul său, Sf. Dometie. A trecut la Domnul în 22 iulie 1989, la 93 de ani.

Foto credit: Alexandru Graur