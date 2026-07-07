Pacienții asigurați vor avea acces online la dosarul lor medical printr-o nouă platformă

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a transmis că, la finalul acestei veri, fiecare asigurat va avea acces la propriile informații medicale prin intermediul unui portal care se va intitula „e-Sănătatea Mea”.

În același loc, fiecare persoană asigurată în sistemul național de sănătate va putea vizualiza istoricul serviciilor medicale de care a beneficiat, documentele medicale și prescripțiile medicale electronice, informații privind tratamentele și dispozitivele medicale utilizate.

Platforma va simplifica și accesul la servicii medicale, printr-un portal național de programări care va aduce mai multă transparență și eficiență în relația dintre pacient și sistemul de sănătate.

Portalul „e-Sănătatea Mea” va face parte din Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS), unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare și digitalizare a sistemului public de sănătate.

În acest moment există o formă a Dosarului Electronic de Sănătate, care oferă posibilitatea de logare online cu cardul de sănătate pentru pacienți.

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