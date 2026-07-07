Relocare temporară: Unde vor găsi pelerinii moaștele Sf. Ioan cel Nou când vizitează Suceava

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că moaștele Sf. Ioan cel Nou au fost mutate din paraclisul Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” în clisiarnița aceluiași așezământ monahal.

Moaștele sfântului erau păstrate în biserica mare a mănăstirii, care îndeplinește și funcția de Catedrală Arhiepiscopală. Dar, pe perioada lucrărilor de restaurare, au fost mutate în paraclis, de unde recent au fost relocate, pentru a permite începerea lucrărilor de restaurare la chilii și la paraclis.

Clisiarnița este încăperea sau clădirea unde se păstrează obiecte de cult precum veșminte și obiecte liturgice, icoane și cărți folosite în slujire. Clisiarnița Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou” este deja restaurată și are pictate sub streașină scene din viața și martiriul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.

Toate slujbele religioase vor fi oficiate pe scena amenajată în proximitatea turnului clopotniță, anunță reprezentanții mănăstirii.

Povestea moaștelor

Moaștele Sf. Ioan cel Nou au fost aduse la Suceava în 1402 de Alexandru cel Bun, pentru a marca recenta recunoaștere a Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia Ecumenică (1401), în perioada în care Moldova se întindea de la Carpați la Nistru și își consolida poziția la gurile Dunării.

Timp de aproape un secol, între 1686 și 1783, moaștele sfântului au stat în afara țării, fiind luate de armata poloneză împreună cu tezaurul Mitropoliei și cu Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, care s-a mutat la cele veșnice la Jolkiew, astăzi în Ucraina.

Moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au fost returnate în 1873 în cetatea Sucevei de Împăratul Iosif al II-lea al Austriei, la rugămintea Episcopului Dositei Herescu al Bucovinei, care i-a arătat acestuia baldachinul gol în care au fost păstrate moaștele timp de secole până la răpirea lor.

Sfintele moaște au mai fost strămutate o dată, în timpul Primului Război Mondial. Au fost duse la Viena din toamna anului 1914 și până în 25 iulie 1918, fiind păstrate în prima Capelă Ortodoxă Română din oraș, situată pe strada Löwelsttrasse 8.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților