Episcopul Australiei și Noii Zeelande a slujit la Mănăstirea Cernica

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov.

Preasfinției Sale i s-au alăturat în slujire arhimandritul Vasile Pîrjol, stareţul Mănăstirii Cernica și clerici din obștea monahală.

După citirea Evangheliei despre vindecarea celor doi demonizați, ierarhul a evidențiat învățăturile duhovnicești desprinse din textul biblic.

Legătura dintre Mănăstirea Cernica și Episcopul Mihail este una specială: Preasfinția Sa a primit tunderea în monahism la mănăstirea ilfoveană în data de 7 ianuarie 1986.

Preasfințitul Părinte Mihail conduce Episcopia Australiei și Noii Zeelande din luna iunie, anul 2008. Recent, i s-a alăturat în slujirea românilor din diaspora și Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific în calitate de arhiereu vicar al eparhiei.

Foto credit: Mănăstirea Cernica