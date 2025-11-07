Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel: Biserica apără demnitatea familiei într-o societate în criză de valori
„Astăzi, Biserica apără demnitatea familiei într-o societate în criză de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, care minimalizează rolul primordial al părinților în educarea copiilor”, a transmis Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, joi, într-un mesaj prilejuit de evenimentul aniversar 20 de ani de Federație Națională a Părinților desfășurat la Parlamentul României.
Patriarhul Daniel a acordat Ordinul „Credință și Comuniune” celor implicați în sfințirea Catedralei Naționale
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit, joi, Ordinul „Credință și Comuniune”, persoanelor și instituțiilor implicate în organizarea Sfințirii Picturii Catedralei Naționale.
Pelerinajul de la Catedrala Națională s-a încheiat: 315.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar
Pelerinajul organizat la Catedrala Națională, cu prilejul sfințirii picturii, s-a încheiat după 11 zile, timp în care 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar. Lăcașul de cult va rămâne deschis pentru vizitare până în data de 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00.
Biserica Institutului Oncologic București va fi sfințită duminică, de praznicul Sfântului Nectarie
Biserica Institutului Oncologic București, având hramuri „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Nectarie de la Eghina”, va fi sfințită, duminică, zi în care este sărbătorit Sfântul Nectarie.
Episcopia Italiei a reabilitat un hotel pentru familiile copiilor români care se tratează la Roma
Episcopia Italiei a reabilitat Casa „Sfânta Anastasia” din Roma, cu scopul de a găzdui familiile copiilor români care vin să se trateze la Roma de boli care nu își găsesc remediul în țară.