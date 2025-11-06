Patriarhul Daniel a acordat Ordinul „Credință și Comuniune” celor implicați în sfințirea Catedralei Naționale

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit, joi, Ordinul „Credință și Comuniune”, persoanelor și instituțiilor implicate în organizarea Sfințirii Picturii Catedralei Naționale.

În cuvântul său, Patriarhul României a subliniat că acest ordin poartă chipul Sfintei Treimi, deoarece Sfânta Treime este izvorul vieții și al unității Bisericii.

„Felicităm pe toți cei care au fost evidențiați prin acest nou ordin patriarhal, Credință și comuniune. Acest ordin are chipul Sfintei Treimi. Atât engolpionul pe care l-au primit ierarhii, cât și crucea pectorală pe care au primit-o clericii, cât și crucea insignă pe care au primit-o mirenii, deoarece Sfânta Treime este izvorul vieții și unității Bisericii”, a explicat Patriarhul României.

Evenimentele prilejuite de Sfințire arată că poporul român își dorea să vadă cum arată noua Catedrală Patriarhală.

„Desigur, evenimentele pe care le-am trăit cu multă intensitate, începând cu 26 octombrie și 27 octombrie, s-au intensificat printr-un neașteptat de bogat pelerinaj al credincioșilor din toată România și chiar din diaspora română, încât în cele 11 zile de pelerinaj, cu închinare în Sfântul Altar, au venit la București peste 315.000 de pelerini. Și aceasta arată că oamenii doreau să vadă noua catedrală, a cărei pictură a fost sfințită în 26 octombrie”, a continuat Preafericirea Sa.

Munca nu se oprește aici

Cu toate acestea, a spus Patriarhul Daniel, lucrările la Catedrală continuă, pentru a se realiza și ultimele detalii.

„Deci trebuie să lucrăm în continuare, să terminăm pictura din Catedrală de la cota zero și să pregătim și paraclisul de la demisolul Catedralei și, desigur, peștera citadină a Sfântului Apostol Andrei, care se află sub esplanada Catedralei și care va fi un spațiu multifuncțional, cultural și chiar pentru evenimente culinare, deoarece arta culinară face parte din cultura tradițională”, a declarat Patriarhul României.

În încheiere, Patriarhul a mai spus că vor mai fi acordate distincții celor implicați în organizarea Sfințirii, pictorii și voluntarii care au contribuit la eveniment.

„În data de 18, noiembrie, în Aula Magna Teoctist Patriarhul, vom oferi un semn de binecuvântare și mulțumire celor 650 de voluntari Tineri în acțiune și, desigur, celor 230 de voluntari ai Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, dar acestea vor fi oferite acolo, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Întrucât recunoștința este floare rară, trebuie să fie cultivată mai des”, a spus Părintele Patriarh.

Iată numele celor care au primit Ordinul „Credință și Comuniune” :

I. Secretariatul de Stat pentru Culte:

Domnului Ciprian Olinici, Secretar de Stat.

II. Paraclisul CMN:

Arhim. Ciprian Grădinaru;

Pr. Ionuţ Dragomir, consilier patriarhal.

III. Administraţia Patriarhală:

Clerici:

Pr. Ionuţ Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal;

Arhim. Policarp Chiţulescu, consilier patriarhal;

Arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal;

Pr. George Lepădatu, consilier patriarhal;

Pr. Teodor Gradinaciuc, consilier patriarhal;

Arhid. Gheorghe Popa, consilier patriarhal;

Pr. Vasile Tancău, consilier patriarhal;

Pr. Ionuţ Badea, consilier patriarhal;

Pr. Ciprian Ioniţă, consilier patriarhal;

Pr. Mihai Muşat, secretar patriarhal;

Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române

IV. Catedrala Naţională:

Clerici:

Pr. Nicolae Crângaşu, consilier patriarhal;

Mireni:

Domnului ing. Petre Chiuţă, consilier patriarhal;

Domnului Daniel Codrescu;

Domnului ing. Florin Popescu;

Domnului arhitect Constantin Amâiei;

Domnului conf. univ. Eduard Antohie;

Domnului ing. prof. Nicolae St. Noica;

Domnului arhitect Niculae Vlădescu, post mortem;

Domnului ing. prof. Constantin Pavel, post mortem;

Domnului ing. prof. Ştefan Stănescu, post mortem;

Şi firmelor:

Bog’ art;

Strabag.

V. Arhiepiscopia Bucureştilor

Arhim. Nectarie Şofelea, exarh administrativ;

Pr. Dumitru Ştefănescu, consilier eparhial;

Pr. Ştefan Zară, consilier eparhial.

Arhidiacon Maxim Ţifui, consilier eparhial.

