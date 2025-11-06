Episcopia Italiei a reabilitat un hotel pentru familiile copiilor români care se tratează la Roma

Episcopia Italiei a reabilitat Casa „Sfânta Anastasia” din Roma, cu scopul de a găzdui familiile copiilor români care vin să se trateze la Roma de boli care nu își găsesc remediul în țară.

Lucrările de restructurare s-au concentrat pe elemente vitale pentru siguranța și funcționalitatea hotelului: au fost montate ferestre noi și au fost reabilitate instalațiile termice, electrice și sanitare.

„Prin crearea unui mediu securizant, proiectul contribuie direct la reducerea stresului familial, oferind părinților un suport emoțional mai bun, esențial pentru starea generală de bine a lor și a copiilor”, transmit reprezentanții eparhiei.

Casa „Sfânta Anastasia” nu va fi doar un simplu loc de cazare, ci un centru vital care va găzdui familii cu copii ce necesită tratamente în unitățile medicale din Roma, precum Spitalul Bambino Gesù, unde anual sunt tratați circa 2.000 de copii români.

Simțire românească departe de casă

Impactul Casei „Sfânta Anastasia” depășește sfera logistică. Activitățile desfășurate în această locație vor urmări perpetuarea conștiinței naționale a românilor emigrați în Italia și transmiterea acesteia copiilor care petrec perioade îndelungate pe teritoriul italian din cauza problemelor medicale.

Proiectul întărește coeziunea și solidaritatea comunitară, precum și identitatea românească. De aceea, principalul sprijin în realizarea lucrărilor a venit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Sustenabilitate și parteneri

Pentru lucrări a mai donat Crucea Roșie – San Marino, iar Banca Transilvania este partener pentru susținerea financiară.

Astfel, succesul proiectului este rezultatul unei colaborări extinse, care implică și spitalele din Roma (în special Bambino Gesù). Acestea vor îndruma copiii veniți la tratament către Casa „Sfânta Anastasia” pentru perioada de convalescență sau tratament ambulatoriu.

În 6 decembrie, proiectul va fi promovat printr-un concert caritabil susținut la Roma de artiști din Filarmonica „George Enescu”.

Sustenabilitatea casei de oaspeți va fi asigurată prin sprijinul constant al parohiilor și al credincioșilor din Episcopia Italiei, iar Maica Anastasia, coordonatoarea proiectului, a confirmat că inițiativa este fundamentală pentru extinderea activităților social-filantropice ale eparhiei.

Foto credit: Episcopia Italiei