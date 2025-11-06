Biserica Institutului Oncologic București va fi sfințită duminică, de praznicul Sfântului Nectarie

Biserica Institutului Oncologic București, având hramuri „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Nectarie de la Eghina”, va fi sfințită, duminică, zi în care este sărbătorit Sfântul Nectarie.

Evenimentul marchează finalizarea lucrărilor de construire și amenajare a lăcașului de cult ridicat în incinta instituției medicale.

Ceremoniile vor începe sâmbătă, prin slujba Vecerniei oficiată la vechea capelă, urmată de o procesiune către noul lăcaș, cu toate sfintele odoare. Credincioșii vor avea ocazia să se închine la racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

Duminică, se va săvârși slujba de sfințire, urmată de Sfânta Liturghie.

Părintele Gheorghe Subțirică, preotul Institutului Oncologic București, a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor care au contribuit la ridicarea lăcașului de cult, subliniind că acest proiect a fost realizat prin „osteneală și jertfă comună”.

Scurt istoric

Proiectul de construire a Bisericii Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București a fost inițiat în anul 2021, la inițiativa preotului misionar Gheorghe Subțirică, care a dorit un spațiu de rugăciune dedicat pacienților și personalului medical.

Piatra de temelie a fost pusă în octombrie 2021, iar lucrările au avansat constant până în 2025, când biserica a ajuns la stadiul de finisaje interioare și amenajări exterioare. Lăcașul are hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina”, ocrotitorul bolnavilor de cancer, iar în interior se va păstra o raclă cu un fragment din moaștele sfântului.

Construcția are o arhitectură clasică, cu o singură turlă și o înălțime de aproximativ 17,5 metri. Materialele folosite includ acoperiș din tablă titan-zinc de culoare auriu mat, pardoseli din granit și finisaje moderne, îmbinând tradiția bisericească cu funcționalitatea contemporană.

Subsolul a fost proiectat ca spațiu multifuncțional, destinat activităților culturale și sociale pentru pacienți și aparținători. Noua biserică se dorește a fi nu doar un loc de rugăciune, ci și un sprijin moral și spiritual pentru cei aflați în suferință.

