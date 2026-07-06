Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Iubirea milostivă a lui Iisus îi eliberează pe oameni de stăpânirea duhurilor rele

„Iubirea milostivă a lui Iisus îi eliberează pe oameni de stăpânirea duhului lor rele”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Proclamarea locală a Sfintei Olimpiada din Fărcașa: Într-însa descoperim roadele Duhului Sfânt

Sâmbătă a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa în localitatea sa natală din județul Neamț.

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PS Iachint de Pacific, la prima Sfântă Liturghie după hirotonie: Nu se putea un început de slujire mai potrivit

„Cred că nici nu se putea un început de slujire mai potrivit decât o Sfântă și Dumnezeiască liturghie. Noi, prin liturghie ne manifestăm recunoștința și mulțumirea și toată încredințarea noastră către Dumnezeu”, a spus duminică PS Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, la prima Sfânta Liturghie după hirotonia arhierească.

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Apel de suflet: Se va realiza racla pentru moaștele Sf. Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Sf. Martiri Ștefan și Matei

Pr. Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou, face un apel de suflet la toți cei care au evlavie la Sfinții Brâncoveni: comunitatea pregătește realizarea unei racle pentru moaștele Sf. Doamne Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Sf. Martiri Ștefan și Matei, care au mărturisit la Constantinopol împreună cu Sf. Domnitor Constantin Brâncoveanu.

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IPS Nifon, distins de Societatea Națională Crucea Roșie Română

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, a primit o diplomă de recunoștință și o medalie la Gala Crucii Roșii, desfășurată joi la Ateneul Român

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