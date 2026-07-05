IPS Nifon, distins de Societatea Națională Crucea Roșie Română

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, a primit o diplomă de recunoștință și o medalie la Gala Crucii Roșii, desfășurată joi la Ateneul Român.

Evenimentul a marcat aniversarea a 150 de ani de existență a societății naționale și a adus un omagiu tuturor celor care s-au implicat în dezvoltarea Crucii Roșii Române.

Înaltpreasfinția Sa a fost președintele acestei organizații în perioada 2002-2007, timp în care a inițiat și coordonat un amplu proces de revizuire a statutului Crucii Roșii Române.

Totodată, a contribuit decisiv la modificarea Legii Crucii Roșii Române – act normativ fundamental care a oferit instituției cadrul juridic necesar pentru a-și împlini misiunea cu demnitate și eficiență.

„Atât Biserica, cât și Crucea Roșie împărtășesc aceeași chemare fundamentală: apărarea demnității persoanei umane și alinarea suferinței, fără deosebire de origine sau condiție socială. De aceea, colaborarea dintre aceste instituții importante, repere ale civilizației noastre, reprezintă o expresie firească a iubirii față de semeni”, a subliniat Mitropolitul onorific Nifon.

La eveniment au luat parte Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și fost Președinte al SNCRR, Alteța Sa Regală Principele Radu al României, Mihaela Geoană, fost Președinte al SNCRR, Camelia Șucu, actualul președinte al SNCRR, Adrian Halpert, directorul general al SNCRR, precum și Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe al României.

Societatea națională Crucea Roșie Română (SNCRR) a împlinit sâmbătă 150 de ani de la înființare. Ziua amintește de data când organizația a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii: 4 iulie 1876.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei