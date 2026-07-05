Patriarhul Daniel: Iubirea milostivă a lui Iisus îi eliberează pe oameni de stăpânirea duhurilor rele

„Iubirea milostivă a lui Iisus îi eliberează pe oameni de stăpânirea duhului lor rele”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a spus că prezența sfințeniei și a iubirii milostive a Mântuitorului îi chinuie pe demoni.

„Domnul Iisus Hristos îi judecă și‑i chinuiește pe demoni nu prin mustrare, ci prin prezența Sa fizică alături de oamenii în care se aflau demonii, adică prin contrastul dintre iubirea Lui milostivă și răutatea violentă a demonilor față de oameni”.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos vine spre cei doi oameni demonizați să vindece sufletul lor de captivitate și înstrăinare.

„Cei doi cetățeni gadareni posedați de demoni, deși sunt oameni, totuși, nu mai sunt persoane umane libere, deoarece ei nu mai folosesc în mod liber, personal, proprietățile propriilor facultăți mintale și propriilor simțuri, simțiri sufletești, și altcineva se folosește de vocea lor, de gândirea lor și de mișcările trupului lor, ei sunt, de fapt, posedați de demoni și înstrăinați de propria lor persoană”.

Paguba materială a gadarenilor

După ce au ieșit din cei doi oameni, demonii s-au îndreptat către o turmă de porci pe care au înecat-o în mare. Reacția cetățenilor a fost de a-l alunga pe Mântuitorul Iisus Hristos.

„Locuitorii cetății Gadara erau mai preocupați de valoarea materială a porcilor decât de eliberarea și vindecarea spirituală a concetățenilor posedați. În loc să se bucure că doi oameni care fusese robiți de demoni au fost vindecați și că atare să arate recunoștință față de Iisus, acești locuitori ai cetății Gadara i-au cerut lui Iisus să plece de la ei”.

Patriarhul României a explicat că, permițând demonilor să intre în turma de porci, Iisus i-a certat indirect pe locuitorii ținutului gadarenilor pentru că dorința lor de câștig comercial obținut din vânzarea porcilor, considerați animale necurate potrivit legii mozaice, devenise o preocupare materială înrobitoare și dăunătoare pentru suflet.

„Iisus i-a eliberat pe cei doi oameni stăpâniți de duhurile rele violente, iar marea pagubă materială produsă de înecarea porcilor a făcut pe locuitorii ținutului să cunoască puterea lui Iisus asupra demonilor”.

Vindecare se continuă în Biserică

În partea finală a predicii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că lucrarea vindecătoarea a Mântuitorului Iisus Hristos se continuă în Biserica Sa.

„Lucrarea Domnului Iisus Hristos de eliberare a oamenilor de duhurile rele se continuă în Biserica Sa, în trupul Său tainic, ca lucrare de vindecare sau eliberare a lor de lucrări diavolești violente și de patimi robitoare, precum și ridicarea lor la starea de iubire față de Dumnezeu și de semeni”.

„Rugăciunea zilnică a omului credincios și puterea semnului Sfintei Cruci, pe care credinciosul îl folosește des, alungă puterea duhurilor rele”, a adăugat Preafericirea Sa.

Unirea cu Hristos

Părintele Patriarh Daniel a explicat că rugăciunea continuă, faptele de milostenie și mai ales împărtășirea cu Sfintele Taine îl ajută pe om să nu se mai teamă de duhurile rele.

„Eliberarea omului de duhurile rele se săvârșește prin credință puternică, rugăciune fierbinte și post aspru, unite cu pocăință, ca pregătire pentru primirea Sfintei Taine a Maslului și pentru citirea de către preot a Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care sunt rugăciuni de alungare a duhurilor rele din oamenii chinuiți de ele”.

„Însă, aceste rugăciuni trebuie citite nu oricând și oricum, ci după o pregătire duhovnicească deosebită în stare de post și de smerenie, de pocăință și curăție duhovnicească dobândită prin spovedanie sinceră”, a atenționat Patriarhul României.

La finalul predicii, Preafericirea Sa i-a îndemnat pe credincioși la rugăciune: „Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască tuturor puterea de a birui ispitele care vin de la demon, dar și puterea duhovnicească de a fi milostivi, de a ne ruga și pentru alții, îndeosebi pentru cei ce nu se mai pot ruga pentru ei înșiși, arătând astfel prezența iubirii milostive și a lucrării Harului Domnului Iisus Hristos în viața noastră”.

Foto credit: Ziarul Lumina