Apel de suflet: Se va realiza racla pentru moaștele Sf. Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Sf. Martiri Ștefan și Matei

Pr. Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou, face un apel de suflet la toți cei care au evlavie la Sfinții Brâncoveni: comunitatea pregătește realizarea unei racle pentru moaștele Sf. Doamne Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Sf. Martiri Ștefan și Matei, care au mărturisit la Constantinopol împreună cu Sf. Domnitor Constantin Brâncoveanu.

Parohul anunță că proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu va avea loc duminică, 16 august 2026, la această biserică fondată de familia de sfinți.

„Sfinții Martiri Brâncoveni au pus dragostea de Hristos și de neam mai presus de propriile vieți. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, eroină a dreptei credințe, a avut o viață pilduitoare, soție de domnitor martir, mamă a 11 copii (patru dintre ei fiind martirizați), este un simbol al demnității creștine și românești”, transmite Părintele Emil Nedelea Cărămizaru.

„Acum avem binecuvântata ocazie de a deveni împreună ctitori ai acestui demers, ca moaștele lor să fie cinstite după rânduială în biserica noastră. Așadar, să ne unim în rugăciune și în fapta cea bună, pentru făurirea unei noi racle, ce va adăposti moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale Sfinților Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu!”

Donatorii vor fi pomeniți la Ctitori

„Fiecare contribuție, indiferent de valoarea acesteia, este și o închinare a noastră, nu doar o contribuție materială. Jertfa noastră duhovnicească va fi primită. Este modul nostru de a-i spune Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, mama care și-a plâns soțul și fiii martirizați, că dragostea și credința lor au fost înțelese de noi”, adaugă părintele paroh.

Numele fiecărui donator va fi înscris în cartea de ctitorie și pomenit la altarul bisericii.

La Atelierele Patriarhiei Române se află în curs de restaurare și racla Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu din patrimoniul parohiei

Donează

Parohia Sfântul Gheorghe-Nou București

Cont: RO11RNCB0080005637870001

Sau la pangarul bisericii de la Kilometrul Zero al Bucureștilor (Str. Cavafii Vechi nr. 6)

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu