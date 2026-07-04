Proclamarea locală a Sfintei Olimpiada din Fărcașa: Într-însa descoperim roadele Duhului Sfânt

Sâmbătă a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa în localitatea sa natală din județul Neamț.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu Episcopul Ignatie al Hușilor, Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

La slujbă a fost prezentă și o delegație de monahi de la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, unde a viețuit Sfântul Petroniu Tănase, fiul Sfintei Olimpiada din Fărcașa.

Tomos sinodal

Momentul solemn al proclamării a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, când Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a prezent tomosul sinodal de proclamare a canonizării.

Actul prevede: „De acum înainte și în veci, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, să fie numărată între sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 4 iulie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române”.

„Pentru ca evlavia drept-măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Olimpiada din Fărcașa, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite”.

Mamă jertfelnică

La acest eveniment solemn, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în care a subliniat trăsăturile definitorii ale Sfintei Olimpiada din Fărcașa. Textul a fost prezentat de consilierul patriarhal Mihai Răzvan Clipici.

„În ea regăsim: chipul mamei creștine jertfelnice față de copiii ei, modelul de credință vie lucrătoare prin iubirea milostivă arătată față de cei cuprinși de suferințe și exemplu de pregătire pentru ceasul morții cu nădejdea Învierii”.

Preafericirea Sa a evidențiat că cea dintâi vrednicie a Sfintei Olimpiada din Fărcașa este aceea de mamă jertfelnică față de copiii pe care i-a primit de la Dumnezeu.

„Prin viețuirea sa, ea a făcut ca pruncii ei să învețe, înainte de orice, ce înseamnă a fi creștin adevărat și a duce o viață plăcută lui Dumnezeu. Sfânta Olimpiada a primit de la Dumnezeu prin taina nunții opt copii, pe care i-a crescut cu iubire darnică și rigoare duhovnicească, din care au răsărit suflete tari în credință și statornice în viețuirea creștină”.

„Canonizarea Sfintei Olimpiada din Fărcașa, alături de celelalte 15 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din rândul căruia s-au ridicat aceste sfinte femei, mame duhovnicești ale poporului român, care prin viețile lor sfinte s-au făcut pilde de trăire creștină, călăuzind credincioșii către Mântuitorul Hristos”, a mai subliniat Patriarhul României.

Roadele Duhului Sfânt

În continuare, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei le-a mulțumit celor care au participat la eveniment.

„Putem mărturisi, preluând cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni, citită astăzi la dumnezeiasca Liturghie, că într-însa descoperim roadele Duhului Sfânt, arătate de Sfântul Apostol Pavel ca fiind dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, înfrânarea, blândețea și curăția”.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru un asemenea dar, pentru o nouă rugătoare în Ceruri, pentru această parohie, pentru această parte de țară, pentru tot poporul cel numit cu numele lui Hristos”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

La rândul său, părintele paroh Cătălin Coșula, a spus că sfințenia cuiva ține de râvna lui pentru Dumnezeu.

„Prin viața Sfintei Olimpiada înțelegem că sfințenia nu ține de un loc anume, de o pregătire intelectuală înaltă, de o poziție socială deosebită, ci ține doar de râvna omului. Ea se apropia de Dumnezeu, făcea din inima sa lăcaș al Sfintei Treimi. Bucuria noastră, a comunității de aici, că avem rugători în Ceruri, trebuie să rodească în viață smerită și multă rugăciune, în slujirea aproapelui și în generozitate, în răbdare și neclintită nădejde”.

Sfânta Olimpiada din Fărcașa

S-a născut în Fărcaşa, județul Neamț, în data de 8 septembrie 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice în anul 1967, pe 4 iulie. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu.

Deși ea a dus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor Sfinţilor Părinţi pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Viața și-a petrecut-o într-o stare duhovnicească și profund creștinească, ajutându-și nu doar familia să sporească duhovnicește, ci răspândind peste tot în jur bunătate, milostenie și rugăciune.

Sfânta Olimpiada din Fărcașa a fost canonizată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, împreună cu alte 15 sfinte femei românce.

Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei a avut loc în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci