PS Iachint de Pacific, la prima Sfântă Liturghie după hirotonie: Nu se putea un început de slujire mai potrivit

„Cred că nici nu se putea un început de slujire mai potrivit decât o Sfântă și Dumnezeiască liturghie. Noi, prin liturghie ne manifestăm recunoștința și mulțumirea și toată încredințarea noastră către Dumnezeu”, a spus duminică PS Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, la prima Sfânta Liturghie după hirotonia arhierească.

Preasfinția Sa i s-a alăturat în slujire Episcopului vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Radu Vodă.

„Nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu și faptele pe care le avem față de oameni să manifeste niște sentimente împotriva iubirii. Deci, îi iubim pe oameni, iubindu-L pe Dumnezeu și îl iubim pe Dumnezeu, iubind oamenii și fiind printre ei și cu ei”.

Arhiereul vicar a subliniat importanța slujirii în mijlocul comunității în care a trăit și s-a format.

„Este un moment de maximă importanță pentru viața mea, dar și pentru comunitatea în care m‑am format, în care am crescut duhovnicește, comunitatea monahală de la Mănăstirea Radu Vodă și, de asemenea, pentru toți cunoscuții și prietenii mei”.

Locul lui Hristos

Predica de la Sfânta Liturghie a fost rostită de Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a evidențiat atitudinea gadarenilor față de Cel care îi vindecase pe cei doi demonizați.

„Evanghelia de astăzi ne amintește un mare adevăr: Să nu cădem în capcane false. Nimeni nu este mai puternic ca Dumnezeu, nici puterea întunericului, a diavolului și a slujitorilor lui”, a atenționat ierarhul.

De asemenea, Preasfinția Sa a evidențiat neputința duhurilor rele asupra oamenilor, fără îngăduința lui Dumnezeu.

„Evanghelia ne mai arată că diavolul și slujitorii lui nu sunt mai puternici ca Dumnezeu și că fără îngăduința lui Dumnezeu, nu pot face nimic”.

Sf. Cuv. Atanasie Athonitul

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a prezentat credincioșilor aspecte din viața Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul, sărbătorit duminică.

„Nu o să vă spun acum întreaga lui istorie, dar voi aminti faptul că el, unul dintre cei mai învățați oameni ai vremii și prieten cu împăratul Bizanțului, a venit la Sfântul Munte și a luptat mereu împotriva diavolului și a stăpânitorilor acestui veac. Lupta noastră nu este numai împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a amintit momentul în care Sfântului Atanasie i s-a arătat Maica Domnului: „Muntele Athos păstrează locul unde marele nevoitor de la Lavra, către sfârșitul veacului al 10-lea, s-a întâlnit cu Maica Domnului, o femeie îmbrăcată în haine strălucitoare, asemenea unei împărătese”.

„Și Atanasie a întrebat-o: ce cauți aici?, în acest loc n-au voie femeile! Și Maica Domnului i-a spus: pentru a te încredința cine sunt eu, lovește cu bastonul pe care îl ai în mână stânca dinaintea ta! Și stânca a izvorât apă, iar izvorul acela este printre puținele izvoare ale muntelui, care nu seacă niciodată, nici în verile foarte calde, când cele mai multe dintre izvoarele muntelui își opresc apa”.

Preasfinția Sa a încheiat predica, îndemnându-i pe credincioși: „Să-L chemăm și să-L rugăm pe Dumnezeu să rămână mereu cu noi! Când Dumnezeu este chemat, diavolul fuge, când El este ignorat, diavolul își face tot mai mult loc în viața noastră și în lume, aducând numai tulburare, iar Dumnezeu aduce vindecare și pace”.

Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă / Cristian Constantinescu