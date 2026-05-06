Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Proclamarea canonizării Sf. Matrona de la Hurezi: A trecut prin mari silințe și nevoințe, a spus Mitropolitul Irineu

„A trecut cu adevărat prin mari silințe și nevoințe”, a spus marți Mitropolitul Irineu al Olteniei la proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi.

A apărut Acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce: Este disponibil și în format mic

Acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce a fost publicat recent la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, fiind disponibil atât în format standard, cât și într-o ediție de dimensiuni reduse.

Mitropolitul Petru la 101 ani de la înființarea Mitropoliei Basarabiei: Expresia unei identități mărturisite de-a lungul istoriei

Mitropolitul Petru al Basarabiei a transmis un mesaj luni, când s-au împlinit 101 ani de la ridicarea Arhiepiscopiei Chișinăului la rang de Mitropolie, prin acte legislative consfințite de un Decret Regal.

Arhiepiscopul Irineu la un simpozion internațional dedicat familiei creștine: Copilul nu este un accident biologic

„Copilul este o epifanie a darului dumnezeiesc nu este un accident biologic”, a subliniat luni Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei în cadrul Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) dedicat reflecției asupra familiei și identității creștine într-o lume în schimbare.

PS Nichifor Botoșăneanul a sfințit piatra de temelie a unei noi biserici: Vestește credința care îi unește pe toți

Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a sfințit duminică piatra de temelie a unei noi biserici ridicată în Parohia Galata 3 din Iași. Preasfinția Sa a subliniat că „punerea temeliei vestește credința care îi unește pe toți”.

