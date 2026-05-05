Mitropolitul Petru la 101 ani de la înființarea Mitropoliei Basarabiei: Expresia unei identități mărturisite de-a lungul istoriei

Mitropolitul Petru al Basarabiei a transmis un mesaj luni, când s-au împlinit 101 ani de la ridicarea Arhiepiscopiei Chișinăului la rang de Mitropolie, prin acte legislative consfințite de un Decret Regal.

„Această aniversare evocă temelia altarului de jertfă din Basarabia, întemeiată pe osteneala, răbdarea și fidelitatea față de adevăr a înaintașilor noștri, care au înțeles că organizarea bisericească în stânga Prutului, în sânul Patriarhiei Române, reprezintă expresia unei identități asumate, apărate și mărturisite de-a lungul istoriei”, transmite Părintele Mitropolit Petru.

„Ridicarea la rang mitropolitan a Arhiepiscopiei Chișinăului a consacrat o rânduială firească, după un secol de ocupație, ingerință și dezrădăcinare, manifestate prin impunerea unei limbi și a unor tradiții străine, reașezând viața duhovnicească a românilor dintre Prut și Nistru în unitatea de credință, limbă și tradiție.”

O mitropolie marcată de vicisitudinile istoriei

Înaltpreasfinția Sa subliniază că istoria eparhiei a fost curând marcată din nou de rupturi, prigoane și impunerea cu forța a unei structuri bisericești străine.

„Mitropolia Basarabiei, reactivată în anul 1992, își continuă misiunea sfântă de stabilitate și unitate națională prin osteneala statornică a ierarhilor, preoților, diaconilor, monahilor, monahiilor și credincioșilor, care dau mărturie despre Biserica strămoșească, ancorată în realitatea prezentului și angajată în slujirea comunității creștine”, transmite Mitropolitul Petru al Basarabiei.

„Dincolo de statistici și realizări vizibile, consistența acestei lucrări se măsoară în capacitatea noastră de a crește comunități, de a forma conștiințe și de a susține echilibrul spiritual al societății din Republica Moldova, care și-a decis direcția și parcursul.”

Prilej de reflecție

Ierarhul mai afirmă că aniversarea este un prilej de reflecție și evaluare a eforturilor depuse, precum și de asumare lucidă a demersurilor viitoare.

„Contextul actual impune consolidarea mecanismelor instituționale, intensificarea lucrării misionare și pastorale și dezvoltarea unor inițiative coerente în plan educațional, social și cultural, menite să întărească prezența și relevanța Bisericii Ortodoxe Române în viața cetățenilor Republicii Moldova.”

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa își exprimă recunoștința față de cei care, de-a lungul timpului, au contribuit la consolidarea eparhiei și a misiunii ei.

„Adresăm tuturor ierarhilor, slujitorilor și credincioșilor Mitropoliei Basarabiei binecuvântarea Noastră arhierească, însoțită de chemarea la unitate, statornicie și angajare deplină în slujirea Bisericii și a neamului”, scrie Mitropolitul Basarabiei.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei (arhivă)