A apărut Acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce: Este disponibil și în format mic

Acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce a fost publicat recent la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, fiind disponibil atât în format standard, cât și într-o ediție de dimensiuni reduse.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și reunește date biografice despre sfintele femei românce recent canonizate în contextul Anului omagial-comemorativ 2026, alături de textul Acatistului, pentru folosul duhovnicesc al cititorilor.

Acatistul este dedicat Soborului Sfintelor Femei Românce, cinstit în Duminica a treia după Paști. Sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul ortodox printr-o hotărâre luată la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 27 martie 2025.

Lucrarea a fost alcătuită de ieroschimonahul Iosif Cismaș. Echipa editorială este formată din părintele Sorin-Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Chiril Lovin, redactor coordonator, și Ioan Sandu, redactor, iar tehnoredactarea și coperta au fost realizate de Laura-Raluca Cristea.

Lucrările pot fi achiziționate prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

