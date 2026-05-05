PS Nichifor Botoșăneanul a sfințit piatra de temelie a unei noi biserici: Vestește credința care îi unește pe toți

Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a sfințit duminică piatra de temelie a unei noi biserici ridicată în Parohia Galata 3 din Iași. Preasfinția Sa a subliniat că „punerea temeliei vestește credința care îi unește pe toți”.

Ierarhul a subliniat că această lucrare nu este doar una materială, ci și duhovnicească: „Am stropit cu aghiasmă tot perimetrul viitorului lăcaș, este o sfințire care pregătește pentru locul pentru deplinătatea rugăciunii, pentru a curăța acest loc și a-l consacra, precum un viitor botez al acestui loc, pentru venirea Duhului Sfânt în această slujbă, pentru începerea lucrărilor acestui locaș”.

„Prin sfințirea care se face prin stropirea cu aghiasmă, Domnul împărtășește putere tuturor celor care au pornit cu credință la acest demers”.

Prezența credincioșilor în această lucrare a fost asemănată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul cu „ziduri care tocmai s-au înălțat”.

Uniți în rugăciune

La final, părintele paroh Ionuț Emanuel Lehaci a mulțumit tuturor celor implicați în acest început de lucrare, subliniind unitatea comunității.

„Am trăit bucuria de a fi împreună, ca parohie, oameni foarte diferiți, dar o singură inimă, a dumneavoastră, în rugăciune”.

„Mărturisesc faptul că, m-am gândit atunci, văzând șantierul de acolo, că dacă voi fi numit vreodată la o altă parohie, să nu mai încep alt șantier. Domnul, însă, a avut un alt plan, din care acum faceți parte și fiecare dintre dumneavoastră”, a adăugat preotul paroh.

Noul lăcaș de cult va fi pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Luca și a Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”, pentru că sfântul „a arătat o evlavie deosebită pentru cinstirea Maicii Domnului, el însuși medic chirurg fiind, nu opera niciodată fără icoana ei în sala de operații”.

Foto credit: Doxologia