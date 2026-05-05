Arhiepiscopul Irineu la un simpozion internațional dedicat familiei creștine: Copilul nu este un accident biologic

„Copilul este o epifanie a darului dumnezeiesc nu este un accident biologic”, a subliniat luni Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei în cadrul Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) dedicat reflecției asupra familiei și identității creștine într-o lume în schimbare.

Evenimentul se desfășoară sub genericul „Parenting, gen și identitate creștină într-o lume în schimbare” și se înscrie în tematica anului 2026, declarat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine.

Lucrările ediției a 25-a a Simpozionului au fost deschise la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, prin oficierea slujbei de Te Deum în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi”, urmată de sesiunea inaugurală și de prezentările în plen.

La ceremonie au luat parte Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Ana Lucia Smith Iltis, profesor universitar la Universitatea „Wake Forest” din Statele Unite ale Americii, Tamas-Szora Attila, președintele Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, arhid. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, precum și invitați din 11 țări.

Familia este spațiul comuniunii originare

Arhiepiscopul Irineu a evidențiat rolul fundamental al familiei în viața creștină, afirmând că „teologia ortodoxă ne amintește, prin glasul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că persoana nu se împlinește în sine, ci în comuniune. Familia este tocmai spațiul acestei comuniuni originare, în care iubirea se înmulțește și se dăruiește”.

„Din păcate, asistăm, astăzi, la o încercare de reconfigurare a familiei în termeni exclusiv funcționali sau contractuali. Maternitatea este uneori redusă la o opțiune, iar paternitatea la o responsabilitate negociabilă”, a avertizat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul sesiunii plenare au fost susținute comunicări pe teme actuale privind identitatea creștină, familia, bioetica și provocările contemporane legate de gen și societate.

Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) este organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă, în parteneriat cu Arhiepiscopia Alba Iuliei, Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Alba.

Foto credit: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu