Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Conferința Internațională de spiritualitate de la Mănăstirea Bose: Ce le transmite Patriarhul Daniel participanților?

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj la deschiderea celei de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, organizată la Mănăstirea Bose, din Italia.

Patru hotărâri importante luate de Sinodul Mitropoliei Basarabiei, la 35 de ani de arhierie ai IPS Petru

Sinodul Mitropoliei Basarabiei s-a reunit în ședință la Chișinău, pe 1 septembrie, în ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Părintele arhimandrit Samuel Cristea va fi hirotonit întru arhiereu, duminică la Cluj

Părintele Arhimandrit Samuel Cristea va fi hirotonit în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, într-o ceremonie care va avea loc duminică, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Comunitatea românească din Dublin strânge fonduri pentru a cumpăra biserica Christ Church din Leeson Park

Comunitatea românească din Dublin a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea bisericii Christ Church din Leeson Park, clădire pe care o folosește ca lăcaș de cult încă din anul 2004.

Călărași: O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc pe 4 septembrie

O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc în Municipiul Călărași, joi, 4 septembrie, a anunțat Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

