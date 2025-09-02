Comunitatea românească din Dublin strânge fonduri pentru a cumpăra biserica Christ Church din Leeson Park

Comunitatea românească din Dublin a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea bisericii Christ Church din Leeson Park, clădire pe care o folosește ca lăcaș de cult încă din anul 2004.

Potrivit greekcitytimes, lăcașul de cult aparține comunității anglicane și a fost oficial scos la vânzare în luna februarie a acestui an, după două decenii de utilizare continuă de către credincioșii ortodocși români.

Slujbele religioase sunt suspendate temporar, iar eforturile comunității se concentrează pe strângerea fondurilor necesare pentru a cumpăra clădirea.

Campanie de strângere de fonduri

A fost lansată o pagină GoFundMe sub titlul „Ajutați-ne să cumpărăm Biserica din Leeson Park din Dublin”, în cadrul unei campanii mai ample care își propune să adune 200.000 de euro, parte din suma totală necesară.

Potrivit liderilor comunității, este nevoie de cel puțin 700.000 de euro într-un termen scurt pentru a putea participa la procesul de achiziție.

Până în prezent, s-au strâns deja peste 50.000 de euro din aproape 1.000 de donații, semn al susținerii din partea comunității românești din Irlanda și din diaspora.

Donațiile pot fi făcute:

prin platforma GoFundMe: Help Us to Purchase the Leeson Park Church in Dublin sau prin transfer bancar:

Romanian Orthodox Church in Ireland Church Fund

IBAN: IE53BOFI90003381064726

BIC: BOFIIE2D

Care va fi statutul Bisericii?

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au adus clarificări în legătură cu statutul și viitorul bisericii, care nu este abandonată, însă a fost închisă în urma deciziei de a fi scoasă la vânzare.

Procesul de vânzare este gestionat printr-o licitație cu ofertă sigilată. Preotul paroh Călin Florea a descris această provocare ca pe o șansă istorică:

„Destul de neașteptat, am fost anunțați că biserica din Leeson Park ar putea deveni a noastră dacă reușim să strângem cel puțin încă 700.000 de euro. Știu că suma este mare și timpul scurt, dar am încredere că Domnul ne va ajuta și că împreună vom reuși”.

Cum puteți sprijini această inițiativă?