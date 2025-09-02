Călărași: O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc pe 4 septembrie

O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc în Municipiul Călărași, joi, 4 septembrie, a anunțat Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

Astfel, joi, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu va primi delegația Mănăstirii Neamț cu Icoana Maicii Domnului în cadrul unei ceremonii ce se va desfășura la Intersecția străzii Nicolae Titulescu cu strada București.

De-acolo, se va pleca într-o procesiune pe ruta strada Nicolae Titulescu – strada București până la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Volna, unde Icoana va fi depusă într-un baldachin special amenajat, pentru cinstire.

Programul liturgic :

Joi, 04 septembrie 2025:

18:30 – Vecernia și Taina Sfântului Maslu.

Vineri, 05 septembrie 2025:

07:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie;

18:00 – Paraclisul Maicii Domnului;

19:00 – Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă, 06 septembrie 2025:

07:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie;

17:00 – Acatistul Nașterii Maicii Domnului;

18:00 – Vecernia și Taina Sfântului Maslu.

Duminică, 07 septembrie 2025:

07:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie;

17:00 – Acatistul Nașterii Maicii Domnului;

18:00 – Vecernia și Taina Sfântului Maslu.

Luni, 08 septembrie 2025:

09:00 – Sfânta Liturghie, oficiată de PS Vincențiu, Episcopul Călărașilor.

Marți, 09 septembrie 2025:

08:00 – Acatistul Maicii Domnului, bucuria celor necăjiți.

Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni de la Mănăstirea Neamț, va rămâne spre închinare până marți, 09 septembrie, 11:00, când delegația din județul Neamț spre pleca spre casă.

