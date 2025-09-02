Patru hotărâri importante luate de Sinodul Mitropoliei Basarabiei, la 35 de ani de arhierie ai IPS Petru

Sinodul Mitropoliei Basarabiei s-a reunit în ședință la Chișinău, pe 1 septembrie, în ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

La ședință au participat, alături de IPS Petru, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

După Sfânta Liturghie, ierarhii au participat la lucrările Sinodului, unde au adoptat patru hotărâri importante pentru Mitropolia Basarabiei.

Astfel, s-a hotărât propunerea pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei, cu zi de prăznuire pe 8 august.

Trinitas trece Prutul

În continuare, s-a decis lansarea unui post local de radio și televiziune Trinitas, în Republica Moldova. În ceea ce privește viața socială de peste Prut, Sinodul a reiterat poziția de neutralitate a Bisericii față de partidele politice.

Sinodul a subliniat că Biserica nu sprijină niciun partid politic, ci îndeamnă credincioșii să își exercite dreptul civic în spiritul responsabilității, promovând binele comun și valorile creștine.

Ierarhii Mitropoliei Basarabiei și-au exprimat recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru sprijinul constant oferit Mitropoliei Basarabiei, atât în organizarea evenimentelor dedicate Centenarului Mitropoliei, cât și în proclamarea canonizării locale a Sfinților Basarabeni Iraclie și Alexandru.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei