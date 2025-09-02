Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Cuvioșii români Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați de Patriarhia Ecumenică

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, întrunit la Constantinopol în ultimele două zile ale anului bisericesc, 30-31 august, a decis canonizarea cuvioșilor români Dionisie (Ignat) de la Colciu și Petroniu (Tănase) de la Prodromu.

PS Paisie Sinaitul la început de an bisericesc: Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi

„Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi. Fiecare zi, fiecare an, fiecare clipă pe care o primim de la Dumnezeu, este de fapt o chemare la înnoirea, la îndreptarea vieții noastre”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, luni, la Te Deum-ul oficiat cu prilejul noului an bisericesc.

Mitropolitul Teofan, pledoarie pentru firesc înainte de Festivalul Familiei: Tatăl, mama și pruncii, triadă binecuvântată

„La începutul istoriei omului, Dumnezeu l-a creat pe acesta bărbat și femeie”, subliniază Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei într-un mesaj transmis luni, înainte de Festivalul Familiei, organizat de Arhiepiscopia Iașilor.

Zilele Protoieriei Moinești îl au în centru pe Sf. Gherasim de la Tismana: Simpozion și sfințire de așezământ

În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au început Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești. Acestea se desfășoară în perioada 30 august-16 septembrie și îl au în centru pe Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, martir al temnițelor comuniste recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

PS Macarie la încheierea Taberei de Vară din Danemarca: „Să fiți bogați în iubire, milostenie, fapte bune!”

Ediție a doua a Taberei de Vară pentru copii și tineri din Peninsula Iutlandei s-a încheiat în prezența Preasfințitului Părinte Macarie, care a oficiat Sf. Liturghie, în Biserica Stenderup Kirke din Grinsted.

