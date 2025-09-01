Zilele Protoieriei Moinești îl au în centru pe Sf. Gherasim de la Tismana: Simpozion și sfințire de așezământ

În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au început Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești. Acestea se desfășoară în perioada 30 august-16 septembrie și îl au în centru pe Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, martir al temnițelor comuniste recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

Manifestările au debutat sâmbătă, în comuna băcăuană Poduri, localitatea natală a noului sfânt, cu Simpozionul „Martiri și mărturisitori ai dreptei credințe—Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim Iscu-podureanul cel smerit și iertător”.

Evenimentul, la care a participat și Episcopul vicar Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost găzduit de sediul Primăriei Poduri și moderat de Părintele Protopop Costel Mareș.

Simpozion despre Sf. Gherasim de la Tismana

Invitatul special al serii a fost Dan Puric, actor, regizor și publicist. Au mai vorbit istoricul Ion Mareș, cetățean de onoare al comunei Poduri, ing. Gheorghe Iscu, nepot de frate al Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, și Părintele Ion Viorel Văcariu, slujitor la Mănăstirea Tismana.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a apreciat destoinicia localnicilor și costumele populare purtat de copiii prezenți, iar Diana Narcisa Miclăuș, primarul localității, a mulțumit pentru inițiativa culturală.

Simpozionul s-a încheiat cu un program artistic susținut de Corul Resurecțio, dirijat de prof. Gabriela Biea și de înv. Vasile Iscu Lăcătușu, părintele paroh al Parohiei Poduri, Vasile Popa, a mulțumit tuturor celor prezenți, rugându-l pe Sfântul Gherasim, podureanul cel smerit și iertător să mijlocească la Milostivul Dumnezeu pentru neamul său și lumea întreagă.

Liturghie și sfințire de așezământ

Zilele Protopopiatului Moinești au continuat duminică, la Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” din Poduri, cu Sfânta Liturghie oficiată de un sobor condus de Părintele Protopop Costel Mareș, și cu sfințirea unui așezământ social închinat Sfântului Gherasim de la Tismana, slujbă oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

„Simpozionul dedicat Sfântului Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana parcă a statornicit niște reguli, pentru că nu din orice sat pleacă un sfânt și un mărturisitor al credinței care a fost evocat așa de frumos și de acum suntem convinși că este un rugător pentru fiecare dintre frățiile voastre atâta vreme cât vă veți îndrepta atenția asupra sa și vă veți înălța cugetul către cer”, a spus părintele arhiepiscop.

„Acest așezământ pe care l-ați construit cu multă osteneală, de astăzi primește un dar în plus, un har nevăzut de la Dumnezeu prin rugăciunile voastre și ale noastre, împletite, pe care Dumnezeu le va primi în înaltul cerului.”

Așezământul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana” are o destinație multifuncțională, cuprinzând o capelă, un muzeu dedicat personalităților ecleziastice locale, un birou parohial și o sală de conferințe, precum și lumânărarul din piatră.

La acestea s-au adăugat și alte lucrări care au presupus implicarea întregii comunități de-a lungul ultimilor zece ani, între care lărgirea și amenajarea curții bisericii, împrejmuirea cu zid de piatră și extinderea și reamenajarea cimitirului parohial.

Pentru întreaga sa activitate pastoral-misionară, Părintele Paroh Vasile Popa a fost distins cu Crucea Țării de Jos, cea mai înaltă distincție din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

La final, parohul a mulțumit ierarhului, părintelui protopop, tuturor preoților și credincioșilor prezenți, precum și consiliului local al comunei Poduri, care a oferit sprijinul financiar necesar finalizării lucrărilor de reabilitare a așezământului.

Zilele Protoieriei Moinești, a 12-a ediție

Zilele Protoieriei Moinești continuă cu o procesiune cu moaștele Sf. Mc. Filofteia, un concert al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău alături de soprana Alis Făiniță la Centrul Cultural Lira (5 septembrie) și conferințe, între care și una susținută de Părintele Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos, (8 septembrie, Centrul Cultural Lira).

Seria evenimentelor se va încheia marți, 16 septembrie, la Parohia „Sfinții Apostoli” din Moinești, cu Sf. Liturghie oficiată de un ierarh împreună cu un sobor de preoți pensionari din Protopopiat.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului