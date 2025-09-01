Mitropolitul Teofan, pledoarie pentru firesc înainte de Festivalul Familiei: Tatăl, mama și pruncii, triadă binecuvântată

„La începutul istoriei omului, Dumnezeu l-a creat pe acesta bărbat și femeie”, subliniază Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei într-un mesaj transmis luni, înainte de Festivalul Familiei, organizat de Arhiepiscopia Iașilor.

„Această triadă binecuvântată – tată, mamă și pruncii lor – este direcția pe care Dumnezeu a înrădăcinat-o în firea omului de la începutul existenței sale. Orice îndepărtare de la această direcție duce spre nenormalitate, nefiresc, și în cele din urmă la confuzie”, avertizează Înaltpreasfinția Sa.

„Festivalul Familiei se dorește a fi, an de an, prilej de apărare a valorilor familiei, ocazie binecuvântată de a mărturisi frumusețea legată de tată, mamă și pruncii lor și prilej pentru diferitele familii care se așază împreună, de a se cunoaște, de a se sprijini, de a merge împreună și cu greutățile, dar și cu frumusețea familiei.”

Părintele Mitropolit Înaltpreasfinția Sa a adresat un gând de binecuvântare pentru organizatori și participanți, considerându-i apărători ai valorilor familiei și firescului uman.

„Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care încearcă să apere ceea ce Dumnezeu a lăsat ca autentic în firea umană, pe toți cei implicați în organizarea acestui festival, Dumnezeu să răsplătească cu o viață frumoasă aici și cu veșnicie dincolo, pe cei care mărturisesc adâncimea, înălțimea și cuprinderea sfintei și de Dumnezeu păzită familie – tată, mamă și pruncii lor”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Celebrare a valorilor familiei

La început de an bisericesc, în preajma sărbătorii Nașterii Maicii Domnului și a Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, ocrotitori ai familiei creștine, Arhiepiscopia Iașilor invită comunitatea ieșeană să ia parte la festivalul care celebrează familia.

Ajuns la a cincea ediție, Festivalul Familiei este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, și își propune să fie un prilej de bucurie și întâlnire pentru cei care cinstesc familia ca dar al lui Dumnezeu.

În fiecare an, evenimentul reunește mii de familii din Iași și din întreaga regiune a Moldovei, instituții, asociații, centre educaționale, antreprenori într-un cadru de sărbătoare în care se desfășoară activități gratuite pentru întreaga familiei, precum și momente artistice.

Manifestarea, ajunsă la a cincea ediție, se desfășoară în Parcul Expoziției din Iași duminică, 7 septembrie, între orele 11:00 – 19:00. Mai multe detalii despre actuala ediție se găsesc aici.

Foto credit: Youtube / Departament ProVita