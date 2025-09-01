PS Macarie la încheierea Taberei de Vară din Danemarca: „Să fiți bogați în iubire, milostenie, fapte bune!”

Ediție a doua a Taberei de Vară pentru copii și tineri din Peninsula Iutlandei s-a încheiat în prezența Preasfințitului Părinte Macarie, care a oficiat Sf. Liturghie, în Biserica Stenderup Kirke din Grinsted.

„Nu uitați că nici succesele, nici like-urile, nici diplomele, nici carierele, ci Hristos este adevărata noastră comoară și bogăție. Nu căutați doar bogățiile acestei lumi, ci bogăția duhovnicească!”

„Să fiți bogați în iubire, milostenie, fapte bune și nu uitați că veșnicia începe cu inima noastră, atunci când il primim pe Hristos ca pe comoara noastră adevărată!”.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Tineret „Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord, oferind participanților momente de formare intelectuală, duhovnicească și de socializare în cadrul comunității românești.

Activitățile au adus bucurie, clipe de comuniune și întărire în credință, confirmând buna inițiativă educațional-duhovnicească în diaspora românească din Danemarca.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord