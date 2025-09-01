PS Paisie Sinaitul la început de an bisericesc: Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi

„Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi. Fiecare zi, fiecare an, fiecare clipă pe care o primim de la Dumnezeu, este de fapt o chemare la înnoirea, la îndreptarea vieții noastre”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, luni, la Te Deum-ul oficiat cu prilejul noului an bisericesc.

Acesta este un moment de reflecție și înnoire a vieții, pentru că „timpul nu este doar o succesiune de zile, de luni sau de ani, ci este un dar pe care Dumnezeu ni-l oferă nouă pentru a crește în credință, pentru a ne apropia mai mult de mântuire”, a subliniat Preasfinția Sa după slujba oficiată la Catedrala Patriarhală.

Cine L-a pus pe Hristos în centrul timpului pământesc

Ierarhul a explicat că hotărârea de a începe Anul Bisericesc la 1 septembrie a fost luată în anul 325 de Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

„Prin această rânduială, Biserica a arătat că timpul este sfințit de prezența lui Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt”, a spus episcopul vicar patriarhal.

„Mai târziu, un mare fiu al pământului nostru, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, sau Dionisie cel Smerit, născut în Dobrogea, pe care noi îl prăznuim astăzi, la 1 septembrie, a dat lumii întreaga cronologie creștină, fixând numărătoarea sau începutul anilor de la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.”

„Prin el, întreaga istorie a lumii a primit un nou sens și Hristos a devenit centrul timpului și împlinirea istoriei”, a subliniat Preasfinția Sa.

Momente de înnoire în istoria mântuirii

Ierarhul a amintit că ziua de 1 septembrie era considerată în Legea Vechiului Testament drept ziua în care Dumnezeu a început crearea lumii și ziua în care apele Potopului s-au retras în vremea lui Noe, marcând un nou început, o nouă creație a lumii.

Tot în această zi a coborât Moise cu Tablele Legii din Muntele Sinai, ceea ce a reprezentat „un nou început pentru poporul lui Dumnezeu” și tot în septembrie a fost sfințit Templul lui Solomon.

„Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi la slujba de Te Deum ne spune că Însuși Mântuitorul Hristos și-a început activitatea într-o zi ca aceasta, citind în sinagoga din Nazaret cuvintele prorocului Isaia despre Persoana Sa dumnezeiască: Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să izbăvesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului”.

„Aceasta este temelia duhovnicească a sărbătoririi începutului Anului Bisericesc, nu doar o numărătoare de zile, ci vestirea Anului Plăcut Domnului, un alt an în care Hristos Domnul se face prezent în viața noastră ca Mântuitor, ca Doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, ca Izbăvitor al celor apăsați”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Deci începutul Anului Bisericesc înseamnă un nou timp pe care ne-l dăruiește Hristos ca să trăim anul plăcut Domnului, Anul binecuvântat de El.”

Chemare la înnoire duhovnicească

Rugăciunea înălțată de Biserică este și „o chemare la înnoirea vieții noastre duhovnicești”, a mai precizat părintele episcop vicar patriarhal.

„Suntem chemați cu toții să trăim acest început de an bisericesc cu gândul la Hristos, cu gândul și cu rugăciunea noastră îndreptate către Hristos, pentru că El este singurul care dă valoare timpului și sens vieții noastre.”

„La început de an bisericesc să ne întrebăm fiecare dintre noi cum vom folosi timpul pe care ni-l oferă nouă Dumnezeu. Îl vom risipi în lucruri trecătoare sau îl vom folosi pentru a-l închina Lui prin rugăciunile noastre, prin fapte bune, prin iubirea față de aproapele nostru?” a mai spus Preasfinția Sa.

„Dacă vom trăi așa, atunci cu adevărat anul acesta va fi un an plăcut Domnului și timpul nostru pământesc se va uni cu veșnicia lui Dumnezeu” a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu