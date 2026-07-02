Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel a sfințit Casa Sărbătoarea, noul centru de cazare și activități al Bisericii Sfântul Spiridon – Nou
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit miercuri „Casa Sărbătoarea”, noul centru de cazare și activități al Bisericii Sfântul Spiridon – Nou din București.
Moaștele Sfinților Leontie și Teodosie au fost purtate în procesiune la Rădăuți
Moaștele Sfinților Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi au fost purtate în procesiune luni seară pe străzile orașului Rădăuți.
O clinică medicală mobilă va fi inițiată de Crucea Roșie pentru copiii vulnerabili
Crucea Roșie Română va pune în funcțiune o clinică medicală mobilă, pentru copiii din comunitățile rurale.
Muzeul Cotroceni aniversează 35 de ani de activitate culturală: Acces gratuit pentru copii și tineri
Cu ocazia aniversării a 35 de ani de activitate, Muzeul Național Cotroceni oferă acces gratuit copiilor cu vârsta până în 18 ani, între orele 10:00 și 15:00, în data de 10 iulie.
Identitatea vizuală a ITO 2026, inspirată de mozaicul Catedralei Naționale și Coloana Infinitului a lui Brâncuși
Identitatea vizuală a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) 2026 a fost lansată, logo-ul fiind inspirat de mozaicul Catedralei Naționale și Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși.