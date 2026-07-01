Moaștele Sfinților Leontie și Teodosie au fost purtate în procesiune la Rădăuți

Moaștele Sfinților Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi au fost purtate în procesiune luni seară pe străzile orașului Rădăuți.

Procesiunea a fost organizată cu ocazia sărbătorii Sfântului Leontie, hramul Mănăstirii Bogdana din Rădăuți.

Între sutele de pelerini s-a aflat și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După cele șapte opriri la bisericile de pe traseu, procesiunea s-a încheiat la Mănăstirea Bogdana, unde cinstitele moaște au fost așezate spre închinare într-un baldachin special amenajat.

Printre participanții la procesiune s-au numărat polițiști de frontieră, angajați ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, militari de la Batalionul 17 Vânători de munte „Dragoș Vodă”, jandarmi, elevi de la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni” și copii de la Așezământul „Sfântul Leontie”.

O jertfă în duh de rugăciune

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a subliniat că procesiunea nu a fost o plimbare de seară sau o demonstrație.

„A fost o jertfă în duh de rugăciune pe care am adus-o lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de binecuvântarea Lui. Nu doar în afară este zăpușeală și caniculă și cod roșu, ci de arșiță nu de puține ori este cuprins sufletul nostru. Și de aceea avem nevoie de belșug de binecuvântare de la Dumnezeu”.

Ierarhul a reiterat faptul că sfinții sunt pururea mijlocitori înaintea tronului Preasfintei Treimi, osteneala și jertfa celor ce aleargă la ei cu credință fiind întotdeauna răsplătite.

„Cerem de la Dumnezeu să învăpăieze inimile de dragostea Lui întru lucrarea faptelor celor bune și să ne trimită nouă, tuturor celor de față și celor pe care i-am purtat în rugăciune, mângâiere de sus și adierea Duhului Sfânt, de care atât de mare nevoie au sufletele noastre”.

La finalul procesiunii, pr. Constantin Oprea, Protopopul de Rădăuți, le-a mulțumit pelerinilor și celor care au contribuit la organizarea manifestării.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților