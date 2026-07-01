Identitatea vizuală a ITO 2026, inspirată de mozaicul Catedralei Naționale și Coloana Infinitului a lui Brâncuși

Identitatea vizuală a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) 2026 a fost lansată, logo-ul fiind inspirat de mozaicul Catedralei Naționale și Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși.

Potrivit organizatorilor, elementul principal al monogramei este o „reprezentare minimalistă a siluetelor tinerilor care participă cu bucurie la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox. În același timp, fiecare siluetă simbolizează un membru al familiei, fie cea apropiată, fie cea extinsă”.

Capetele stilizate ale siluetelor au forma unui romb, simbol cu multiple semnificații în erminia vizuală ortodoxă și expresie a luminii și strălucirii, evocând „viitorul luminos al tinerilor ortodocși în Biserica Ortodoxă Română”.

Autorii identității vizuale explică faptul că fiecare element poate fi privit și ca o piesă de mozaic, inspirată de pictura Catedralei Naționale, dar și ca un motiv repetitiv, asemenea „Coloanei Infinitului” a lui Constantin Brâncuși, simbol al vieții veșnice.

Semnificația cifrei opt

Monograma este alcătuită din opt simboluri dispuse circular, imagine care exprimă unitatea tinerilor reuniți la ITO, unitatea familiei ca „celulă vie a Trupului lui Hristos” și comuniunea întregii Biserici Ortodoxe Române.

Cifra opt are o întreită semnificație. În primul rând, marchează faptul că ITO 2026 este cea de-a opta ediție a evenimentului; în al doilea rând, amintește de familia Sfântului Vasile cel Mare , iar în al treilea rând, simbolizează viața veșnică și infinitul în spiritualitatea ortodoxă.

„Esența și centrul monogramei sunt reprezentate de Crucea Patriarhală – Crucea Mântuitorului Hristos – înțeleasă ca iubire infinită a lui Dumnezeu pentru lume, din care izvorăsc și în care se adună viața, dragostea și bucuria oamenilor. Crucea este simbolul iubirii care învinge moartea”, au subliniat organizatorii.

ITO 2026

Ediția a opta a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie 2026. Aproximativ 2.400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la eveniment.

Manifestarea va avea tema „Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos”, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Mai multe detalii despre evenimentul dedicat tinerilor ortodocși din întreaga lume sunt disponibile aici.

Sursă foto: ITO 2026