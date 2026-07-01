Patriarhul Daniel a sfințit Casa Sărbătoarea, noul centru de cazare și activități al Bisericii Sfântul Spiridon – Nou

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit miercuri „Casa Sărbătoarea”, noul centru de cazare și activități al Bisericii Sfântul Spiridon – Nou din București.

La eveniment au participat membrii ai Sfântului Sinod, clerici și colaboratori care au contribuit la realizarea noului centru. Patriarhul Daniel a explicat că edificiul va funcționa ca centru administrativ al Bisericii Sfântul Spiridon – Nou și va găzdui activități cu tinerii.

„Aici se vor organiza activități cu tineretul, activități sociale și întâlniri ale preoților din provincie, care vin în București, adesea cu familia lor și era necesar ca în anul acesta dedicat familiei creștine să avem și o casă numită Casa Sărbătoarea pentru familiile celor care vin în București”.

Un exemplu pozitiv

Preafericirea Sa a arătat că imobilul va putea găzdui și ierarhi aflați în tranzit prin București și a evidențiat faptul că investiția a fost realizată exclusiv din despăgubirile acordate pentru proprietățile confiscate Bisericii în perioada regimului comunist.

„Acest centru este o mărturie, un exemplu pozitiv de folosire a acestor bani care se dau în compensație pentru abuzurile săvârșite de regimul comunist prin luarea terenurilor Bisericii”.

De asemenea, Patriarhul României a atras atenția că „banii primiți ca despăgubire nu pot fi folosiți cu alt scop decât cu refacerea patrimoniului pierdut”.

Facilitățile noului centru

La rândul său, părintele Ionuț Corduneanu, Vicar administrativ patriarhal, a prezentat facilitățile noului centru, precizând că acesta dispune de 70 de locuri de cazare și 150 de locuri la masă.

„Zona în care suntem situați, în imediată vecinătate a Bisericii Sfântul Spiridon – Nou, Paraclis Patriarhal, face ca importante biserici și instituții bisericești din București să fie la mai puțin de 20 de minute de mers pe jos”, a spus părintele.

Vicarul administrativ patriarhal a precizat că imobilul a fost gândit și pentru marile pelerinaje organizate la București: „Acest spațiu de cazare și de servire a mesei este foarte util pentru marile sărbători, atât de la Catedrala istorică cât și de la Catedrala Națională”.

Birou de promovare a Centrului Sf. Ilie Tesviteanul

În cadrul evenimentului a fost sfințit și biroul de promovare al Proiectului Național „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul”, amenajat la parterul Casei Spiridonia, imobil aflat lângă noul centru „Casa Sărbătoarea”.

Părintele Florin Marica, director al Departamentului de Proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul” a explicat că acesta va funcționa atât în perioada implementării proiectului, cât și după finalizarea lui.

„Scopul acestui birou de prezentare este de a urma două direcții. În perioada de implementare a proiectului, se vor organiza întâlniri de lucru de prezentare a proiectului sau cu echipa de proiectare și construcție. După anul 2029, vor avea loc întâlniri pentru semnarea unor acorduri în baza cărora să se asigure resursele necesare pentru funcționarea centrului”, a declarat părintele.

Potrivit managerului de proiect, în acest spațiu, cei interesați vor putea primi informații cu privire la atelierele tematice și activitățile cultural-educaționale și sportive care se vor desfășura după anul 2029 la Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”.

Ordine și diplome

La finalul ceremoniei, Patriarhul Daniel a oferit ordine și diplome persoanelor care au contribuit la edificarea „Casei Sărbătoarea”, susținătorilor proiectelor Bisericii Sfântul Spiridon – Nou și membrilor echipei Proiectului Național „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul”.

Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost acordat ing. Constantin Badea, constructorul „Casei Sărbătoarea”, iar Ordinul „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” a fost conferit arh. Marinela Moldoveanu, proiectanta edificiului. Ordinul „Sfântul Dimitrie cel Nou” i-a fost oferit părintelui Ionuț Corduneanu, Vicar administrativ patriarhal.

Diploma și Medalia Anului Omagial 2026 au fost acordate ing. Nicușor Pop, diriginte de șantier, și ing. Adrian Dumitrașcu, șef de șantier, iar Ordinul „Crucea Patriarhală” a fost conferit Valeriei Grigore, pentru sprijinul acordat constant proiectelor Bisericii Sfântul Spiridon – Nou.

Totodată, Diploma și Medalia Anului Omagial 2026 au fost oferite membrilor echipei Proiectului Național „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul”: pr. Marius-Florin Bogatu, pr. Marius-Ștefan Ciulu, diac. Mihai Chira, diac. Iulian Ilie Drugan, Alexandra Mihaela Drugan, Alexandru Emanuel Bunea, Anca Cristina Efimov, Nicu Popa, Cătălin Daniel Răducea, Liviu Rareș Chiriac și Roxana Valentina Năstase.

Mai multe imagini de la eveniment se regăsesc în galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu