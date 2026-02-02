Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept arogant, a subliniat Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că în Pilda Vameșului și a Fariseului, criteriul decisiv înaintea lui Dumnezeu nu este corectitudinea exterioară, ci smerenia inimii, subliniind că „Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept arogant”.

Singura catedrală mitropolitană din România cu hramul Sfinților Trei Ierarhi și-a cinstit ocrotitorii

Catedrala Mitropolitană din Timișoara, singura din România care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Trei Ierarhi, și-a sărbătorit vineri hramul istoric.

Materic digital: Sfintele lunii februarie (I)

La începutul lunii februarie, Biserica Ortodoxă cinstește multe femei sfinte care L-au mărturisit pe Hristos în primii ani de prigoană ai creștinismului, viețile lor fiind adevărate exemple de curaj și statornicie în credință.

ASKetica: Portalul Doxologia va lansa o serie video despre frământările cotidiene ale vieții creștine

Portalul Doxologia a anunțat lansarea unui proiect video-serial menit să ofere răspunsuri profunde și practice la întrebarea: „Cum se mai poate vindeca de patimi omul de astăzi?”.

Un profesor de religie despre Inteligența Artificială: Adevărata criză a tinerilor este lipsa de sens și de iubire

Un profesor de religie a declarat, pentru Basilica.ro, că adevărata problemă a tinerilor nu este inteligența artificială, afirmând că „setea lor este de sens și de iubire, iar acestea se pot rezolva doar în prezența unui alt suflet, sănătos și responsabil”.

