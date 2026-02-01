Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept arogant, a subliniat Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că în Pilda Vameșului și a Fariseului, criteriul decisiv înaintea lui Dumnezeu nu este corectitudinea exterioară, ci smerenia inimii, subliniind că „Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept arogant”.

Patriarhul Daniel a explicat sensul pericopei evanghelice din Duminica a 33-a după Rusalii, prima din perioada Triodului, evidențiind că rugăciunea care apropie pe om de Dumnezeu este aceea făcută cu recunoașterea propriei păcătoșenii și a dependenței totale de mila dumnezeiască.

„Rugăciunea care îl înalță pe om este rugăciunea făcută în smerenie, cu recunoașterea propriilor limite și greșeli, iar rugăciunea care împiedică pe om să se apropie de Dumnezeu și îi dăunează din punct de vedere duhovnicesc este rugăciunea făcută cu trufie sau aroganță”.

Contrast între fariseu și vameș

Referindu-se la atitudinea fariseului din pildă, Preafericirea Sa a arătat că acesta transformă rugăciunea într-un act de autoapreciere și judecare a celorlalți.

„Fariseul narcisist transformă foarte repede mulțumirea adusă lui Dumnezeu într-o mulțumire de sine, într-o felicitare adresată sieși în prezența lui Dumnezeu, ca martor”.

În contrast, vameșul este prezentat ca model de pocăință și smerenie, chiar dacă viața sa fusese una păcătoasă: „Vameșul nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”.

Îmbinarea faptelor bune cu smerenia

Patriarhul Daniel a subliniat că această smerenie este cea care l-a făcut pe vameș plăcut înaintea lui Dumnezeu.

„Din descrierea pozițiilor fizice sau a atitudinii fariseului și vameșului în timpul rugăciunii se înțelege că rugăciunea omului nu este numai o lucrare a sufletului, ci o lucrare a sufletului și a trupului împreună”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că iubirea și mila lui Dumnezeu nu presupun acceptarea păcatului, arătând că „preferința lui Dumnezeu pentru smerenia vameșului nu înseamnă aprobarea păcatelor vameșului și nici nesocotirea faptelor bune ale fariseului”.

Perioada Triodului

Patriarhul României a explicat că Perioada Triodului are un profund caracter pedagogic și duhovnicesc.

„Perioada Triodului este un timp de rugăciune smerită mai intensă, de citire sau ascultare mai multă a Sfintei Scripturi, o perioadă de spovedanie și împărtășire mai deasă, dar și de milostenie mai multă”.

„De aceea, perioada Triodului ne îndeamnă să imităm faptele bune ale fariseului și în același timp să cultivăm smerenia vameșului”, a adăugat Preafericirea Sa.

Duminici pregătitoare

Biserica a rânduit patru duminici pregătitoare înainte de Postul Mare pentru a arăta etapele esențiale ale înnoirii sufletești.

„Pentru înnoirea vieții noastre sufletești, pentru învierea sufletului din moartea cauzată de păcat, sunt esențiale patru lucrări mari: rugăciunea smerită, pocăința sinceră, milostenia generoasă și postirea”.

„Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu ca această primă duminică a perioadei Triodului să fie un început bun pentru rugăciunea smerită, care cuprinde în ea și rugăciunea pentru toți oamenii, deoarece Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină”, a încheiat Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

