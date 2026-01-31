Singura catedrală mitropolitană din România cu hramul Sfinților Trei Ierarhi și-a cinstit ocrotitorii

Catedrala Mitropolitană din Timișoara, singura din România care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Trei Ierarhi, și-a sărbătorit vineri hramul istoric.

Mitropolitul Ioan al Banatului, împreună cu Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar Paisie Lugojanul, au săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului istoric.

Modele de viață creștină

Preasfințitul Părinte Siluan a evidențiat în predică faptul că Sfinții Trei Ierarhi au primit o aleasă pregătire intelectuală în marile centre de cultură ale vremii – Atena, Cezareea și Antiohia – însă au ales să-și pună întreaga viață în slujba lui Hristos și a Bisericii.

Episcopul Ungariei a amintit și de rânduirea sărbătorii comune a celor trei mari ierarhi în secolul al XI-lea, când aceștia i s-au arătat Sfântului Ioan al Evhaitelor și i-au spus: „Înaintea lui Dumnezeu, noi toți una suntem”.

„Sfinții Trei Ierarhi rămân peste veacuri modele de viață creștină și ocrotitori ai credincioșilor și ai școlilor de Teologie, fiind, înainte de toate, mari dascăli și învățători ai Bisericii”.

„Fiecare dintre ei are daruri aparte: Sfântul Ioan Gură de Aur este dascălul pocăinței și autor al Liturghiei sale, Sfântul Vasile cel Mare este mare liturghisitor, organizator al vieții monahale și întemeietor al filantropiei creștine, iar Sfântul Grigorie Teologul este tâlcuitor profund al tainelor Sfintei Treimi”, a subliniat Preasfinția Sa.

Intensificarea rugăciunii

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Banatului a mulțumit ierarhilor pentru împreuna-slujire și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile statului și a intensificării rugăciunii în fața provocărilor actuale, amintind și de accidentul rutier petrecut marți, în care și-au pierdut viața șapte cetățeni greci.

În acest context, Înaltpreasfinția Sa a apreciat intervenția promptă și profesionistă a autorităților și empatia personalului medical.

Sfinții Trei Ierarhi au devenit ocrotitorii spirituali ai Catedralei Mitropolitane din Timișoara odată cu sfințirea lăcașului de cult în 6 octombrie 1946. Anul acesta se vor împlini 90 de ani de la punerea pietrei de temelie și 80 de ani de la târnosire.

Foto credit: Mitropolia Banatului