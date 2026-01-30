Un profesor de religie despre Inteligența Artificială: Adevărata criză a tinerilor este lipsa de sens și de iubire

Un profesor de religie a declarat, pentru Basilica.ro, că adevărata problemă a tinerilor nu este inteligența artificială, afirmând că „setea lor este de sens și de iubire, iar acestea se pot rezolva doar în prezența unui alt suflet, sănătos și responsabil”.

Denis Vlad este profesor de religie de peste cinci ani și predă la Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” din București. Este consilier parlamentar, cu activitatea la Comisia pentru învățământ din Senatul României și susține, de asemenea, cursuri de formare pentru cadrele didactice.

Profesorul de religie a explicat că interesul pentru tema inteligenței artificiale a apărut din dialogul constant cu elevii și din realitățile cu care aceștia se confruntă zilnic.

Lipsa de iubire

Potrivit acestuia, mulți tineri ajung să vadă AI-ul ca pe o alternativă relațională, tocmai din cauza absenței unor repere adulte stabile: „Tinerii sunt lipsiți de prezența unor adulți sănătoși din punct de vedere spiritual și emoțional în viața lor, în modul cel mai profund. Părinții sunt foarte ocupați și rămân cu prea puțin timp dedicat propriilor copii”.

În acest context, profesorul atrage atenția asupra unui fenomen îngrijorător, semnalat chiar de elevi.

„Aceștia ajung să apeleze la dialog direct cu AI, ajungând chiar să spună că reprezintă o alternativă sigură pentru că nu judecă și nu spune altor apropiați”.

Pe de altă parte, Denis Vlad spune că există și tineri care privesc inteligența artificială cu teamă, „considerând că prin inteligența artificială vine sfârșitul lumii”, remarcând chiar o panică în acest sens.

Provocările tehnologiei

Pentru a oferi un cadru echilibrat de înțelegere, profesorul de religie a ales să popularizeze tema printr-un clip video pe rețelele de socializare și să o abordeze din perspectivă teologică și istorică, inspirându-se din gândirea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul și a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

„Tehnologia este ca un cuțit pe care poți să-l folosești să tai pâine sau să rănești pe cineva. Cu alte cuvinte, înțelegem că tehnologia este neutră”, explică el.

Denis Vlad compară actuala etapă tehnologică cu Revoluția Industrială, subliniind că omenirea a mai trecut prin transformări majore și nu a fost exterminată, ci a reușit să se adapteze și să se reinventeze.

„Noile descoperiri ne obligă să redevenim umani, ne obligă să readucem în centru calitățile fantastice ale umanității”, a subliniat cadrul didactic.

Diferența dintre om și inteligența artificială

Un accent deosebit este pus pe responsabilitatea folosirii AI-ului: „Cred că este important să folosim AI și pun accent pe ideea de a-l folosi și să nu ne lăsăm folosiți”.

Profesorul oferă și exemple concrete, explicând că inteligența artificială poate fi un instrument util pentru documentare sau corectură, dar nu un substitut al gândirii personale.

Denis Vlad subliniază diferența fundamentală dintre om și inteligența artificială, diferență care nu poate fi anulată de progresul tehnologic.

„Indiferent cât de depășiți vom fi la nivel de stocare și procesare de informații de către AI, nu vom putea fi nici măcar egalați la puterea de a iubi, pentru că noi suntem și vom rămâne fii ai lui Dumnezeu”.

„Provocarea de astăzi este aceea de a redeveni uman și de a repune în centru umanitatea”, a conchis profesorul de religie.

