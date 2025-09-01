Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Nimic din lumea materială, limitată și trecătoare nu poate răspunde dorinței omului pentru viața veșnică

Patriarhul Daniel a fost prezent duminică la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a subliniat că viața veșnică nu se câștigă prin simpla împlinire a poruncilor, ci prin milostenie și iubire jertfelnică față de semeni:

„Bunurile materiale limitate și trecătoare nu pot da omului sentimentul împlinirii și al desăvârșirii, nici arvuna vieții veșnice, pentru că sufletul omului, creat după chipul lui Dumnezeu Cel veșnic și nelimitat, este atât de dornic de iubire eternă și infinită, încât nimic din lumea aceasta materială, limitată și trecătoare nu-l poate mulțumi pe deplin, nu poate răspunde dorinței lui de viață veșnică”.

Citește mai mult.

Se apropie Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani. Tema ediției a 4-a: Credință și cultură pentru o generație cu rădăcini

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani se va desfășura, în acest an, pe 2 septembrie la Bacău și va reuni peste 1.000 de participanți din mediul rural și urban.

Citește mai mult.

Moaștele Sf. Calistrat au fost purtate în procesiune de hramul Mănăstirii Timișeni

Mănăstirea Timișeni, din Șag, județul Timiș, și-a celebrat vineri hramul, în prezența a cinci ierarhi. Cu acest prilej, moaștele Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, recent canonizat, au fost purtate în procesiune în incinta lăcașului de cult.

Citește mai mult.

Fapta bună face casa bună. Pune o cărămidă la temelia unui vis: Arhiepiscopia Iașilor construiește case pentru familiile vulnerabile

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, lansează campania națională „Fapta bună face casa bună. Pune o cărămidă la temelia unui vis!”, având obiectivul strângerii de fonduri dedicată construcției, renovării și dotării locuințelor familiilor numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Citește mai mult.

Împreună pentru a sprijini refacerea Broșteniului afectat de inundații: Trei grupuri psaltice din țară s-au unit pentru Bucovina

Concertul caritabil „Uniți pentru Bucovina” a avut loc miercuri la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, unde grupurile psaltice Tronos al Catedralei Patriarhale, Tronos Junior și „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava și-au unit vocile pentru a ajuta locuitorii din bazinul Dornelor, afectați de viituri.

Citește mai mult.