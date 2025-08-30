Moaștele Sf. Calistrat au fost purtate în procesiune de hramul Mănăstirii Timișeni

Mănăstirea Timișeni, din Șag, județul Timiș, și-a celebrat vineri hramul, în prezența a cinci ierarhi. Cu acest prilej, moaștele Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, recent canonizat, au fost purtate în procesiune în incinta lăcașului de cult.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Timotei al Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian al Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a rostit o omilie despre Sf. Ioan Botezătorul și despre viața pilduitoare a Sfântului Calistrat, monah originar din Moldova, care a întemeiat Mănăstirea Timișeni și a slujit în mai multe lăcașuri de cult bănățene, fiind cunoscut pentru darul vindecării și al rugăciunii.

În cadrul slujbei a fost citit Tomosul de canonizare, iar icoana oficială a sfântului a fost prezentată credincioșilor.

Bănățenii au oferit Moldovei un mitropolit

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a mulțumit tuturor credincioșilor și a oferit ierarhilor prezenți icoane cu Maica Domnului, subliniind recunoștința față de Moldova, care a dăruit Banatului acest sfânt, amintind că bănățenii au oferit Moldovei un mitropolit – actualul Patriarh Daniel.

„Mulțumim Moldovei pentru că a dăruit Banatului un sfânt. Cu ce am putea răsplăti Moldova? Cu recunoștința noastră pentru totdeauna. Nu puțini părinți au venit în aceste părți, și cred că, cu timpul, Dumnezeu ne va lumina și vom descoperi din tezaurul Bisericii noastre și alți sfinți spre canonizare”.

„De aceea mă înclin înaintea Moldovei și sărut cu recunoștință icoana ei binecuvântată. Moldova a dăruit mulți sfinți părinți în aceste părți, însă bănățenii știu să răsplătească. Astfel, Banatul le-a dăruit moldovenilor un mitropolit, care este astăzi Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova

Originar din Burdujeni, Suceava, Sfântul Cuvios Calistrat (1900–1975) a intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria Neamțului. În 1942 a fost trimis misionar în Banat, unde a întemeiat Timișeni, cu sprijinul moral al mitropolitului Vasile Lăzărescu.

De asemenea , a slujit și la mănăstirile Partoș, Săraca și Bocșa-Vasiova, aducând un suflu nou în viața monahală din Banat, atât în timpul Primului Război Mondial, cât și în anii grei ai regimului comunist-ateu. Sfântul Calistrat a slujit 20 de ani la mănăstirea Bocșa Vasiova, fiind cunoscut și iubit de credincioșii bănățeni cei care mai sunt încă în viață, amintindu-și de slujirea și sfaturile sale duhovnicești.

Prin viața sa de rugăciune și slujire, a rămas în memoria credincioșilor drept un părinte cu darul vindecării și al izgonirii duhurilor necurate. Trecut la Domnul în ziua de 10 mai 1975, a Săptămânii Luminate și a fost înmormântat, potrivit propriei sale dorințe, în spatele altarului bisericii de la mănăstirea Vasiova.

În 2024 a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fiind sărbătorit anual la 10 mai.

Mănăstirea Timișeni

Ctitorie a mitropoliților Vasile Lăzărescu și Nicolae Corneanu, împreună cu Sfântul Cuvios Calistrat, mănăstirea a fost întemeiată în 1944, închisă în 1959 de regimul comunist și redeschisă în 1968.

Situată la doar 15 km de Timișoara, ea a devenit un loc de pelerinaj pentru credincioși din întreaga regiune.

După 2002, a cunoscut ample lucrări de renovare și extindere, transformându-se într-un important centru spiritual al Banatului. În prezent mănăstirea are 35 de viețuitoare.

Foto credit: Mitropolia Banatului